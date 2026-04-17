Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Жители Башкирии могут наблюдать зеленую комету два дня

22:31, 17 апр 2026

Жители Башкирии в апреле 2025 года получили возможность наблюдать редкое небесное явление — «зеленую» комету, приближающуюся к Солнцу. Об этом сообщает Уфимский городской планетарий.

19 апреля небесное тело достигнет перигелия — ближайшей к Солнцу точки орбиты — на расстоянии 75 млн км от нашей звезды. По информации планетария, в ближайшие два дня комету еще можно разглядеть через бинокль или телескоп и запечатлеть на фото. Затем она исчезнет из поля зрения из-за утренней зари.

Условия для наблюдения при этом остаются сложными: комета появляется на небосводе в 03:33 — за два с половиной часа до рассвета — и видна совсем низко над восточным горизонтом в созвездии Пегаса.

После 25 апреля жители северного полушария лишатся возможности видеть комету — она перейдет в зону видимости южного полушария. Максимальное сближение с Землей произойдет 26 апреля: расстояние составит 73 млн км.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Уфимский городской планетарий | Мах
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен