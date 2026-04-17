Жители Башкирии могут наблюдать зеленую комету два дня

22:31, 17 апр 2026

Жители Башкирии в апреле 2025 года получили возможность наблюдать редкое небесное явление — «зеленую» комету, приближающуюся к Солнцу. Об этом сообщает Уфимский городской планетарий.

19 апреля небесное тело достигнет перигелия — ближайшей к Солнцу точки орбиты — на расстоянии 75 млн км от нашей звезды. По информации планетария, в ближайшие два дня комету еще можно разглядеть через бинокль или телескоп и запечатлеть на фото. Затем она исчезнет из поля зрения из-за утренней зари.

Условия для наблюдения при этом остаются сложными: комета появляется на небосводе в 03:33 — за два с половиной часа до рассвета — и видна совсем низко над восточным горизонтом в созвездии Пегаса.

После 25 апреля жители северного полушария лишатся возможности видеть комету — она перейдет в зону видимости южного полушария. Максимальное сближение с Землей произойдет 26 апреля: расстояние составит 73 млн км.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Уфимский городской планетарий | Мах