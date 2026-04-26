Минэкологии Башкирии опубликовало видео с семьёй медведей

21:45, 26 апр 2026

У села Сабырово в Зилаирском районе Республики Башкортостан очевидцы зафиксировали на видео медведицу с тремя медвежатами. Животные бежали по дороге, пока следом двигался автомобиль. Запись распространило Министерство экологии республики.

В ведомстве предупредили: встреча с медведицей и её детёнышами — одна из наиболее опасных ситуаций в лесу. Самка в этот период проявляет повышенную агрессию, защищая потомство. Министерство призвало граждан не покидать транспортное средство при виде таких животных, не приближаться к ним и не вести съёмку вблизи. Рекомендация одна — уступить дорогу.

По данным мониторинга диких животных, на территории Зилаирского района в настоящее время обитают 164 медведя.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минэкологии РБ