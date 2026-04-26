Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Минэкологии Башкирии опубликовало видео с семьёй медведей

21:45, 26 апр 2026

У села Сабырово в Зилаирском районе Республики Башкортостан очевидцы зафиксировали на видео медведицу с тремя медвежатами. Животные бежали по дороге, пока следом двигался автомобиль. Запись распространило Министерство экологии республики.

В ведомстве предупредили: встреча с медведицей и её детёнышами — одна из наиболее опасных ситуаций в лесу. Самка в этот период проявляет повышенную агрессию, защищая потомство. Министерство призвало граждан не покидать транспортное средство при виде таких животных, не приближаться к ним и не вести съёмку вблизи. Рекомендация одна — уступить дорогу.

По данным мониторинга диких животных, на территории Зилаирского района в настоящее время обитают 164 медведя.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: Минэкологии РБ
Теги: медведь Зилаирский район
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен