В Уфе пожарные спасли из огня двух детей и четырёх взрослых

21:40, 19 июл 2026

Пожарные спасли шестерых человек из горящей квартиры в уфимской пятиэтажке. Среди спасённых оказались двое детей.

Пожар случился 19 июля на четвёртом этаже дома на улице Судоремонтной. По данным ГУ МЧС по Республике Башкортостан, пока одни расчёты эвакуировали жильцов из других квартир, другие спасали людей из опасной зоны.

Пострадавших нет. Огонь ликвидирован. Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ