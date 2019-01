Павел Дуров решил ликвидировать Telegram Messenger LLP

Павел Дуров начал ликвидацию внесенной в реестр Роскомнадзора компании, которая была основой для одноименного мессенджера.Как следует из материалов британского государственного реестра юридических лиц, Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP. Он подписал соответствующее заявление 19 декабря 2018 года, сообщает РБК.Компания Telegram Messenger LLP была учреждена в феврале 2014 года. Согласно данным британского реестра, организация была создана совместно несколькими юрлицами: зарегистрированными на Британских Виргинских островах Telegram Messenger Inc. и Dogged Labs Ltd., а также Telegraph Inc., которая зарегистрирована в Белизе. Контролем в Telegram Messenger LLP обладает Павел Дуров. Как пишет РБК, ликвидация компании никак не повлияет на блокировку мессенджера в России. По мнению экспертов, она может быть связана с запуском криптовалюты.В 2017 году ФСБ запросила у Telegram ключи шифрования, необходимые для того, чтобы прочитать переписку предполагаемых организаторов теракта в метро Петербурга. Компания отказалась, что в конечном итоге послужило поводом для блокировки мессенджера на территории России. Суд признал компанию Telegram Messenger LLP виновной в нарушении ч. 2 ст. 13.31 КоАП («Неисполнение организатором распространения информации в Интернете обязанности хранить и (или) предоставлять правоохранительным органам информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях»).20 марта 2018 года Верховный суд отклонил жалобу Telegram, признав законным приказ ФСБ, обязывающий мессенджеры раскрывать ключи шифрования. Представители мессенджера подали жалобу, но в августе апелляционная коллегия ВС оставила это решения без изменений.