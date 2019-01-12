История образования Благовещенского женского монастыря в Башкирии

В городе Уфе по улице Усольской (Большой Усольской, ныне Сочинской), 8, 10/1 и 12 расположен комплекс зданий-памятников истории и архитектуры XIX века – Благовещенский женский монастырь, с 1923 г. и поныне он недействующий. Какова же его история?



Основание и первые годы Благовещенского монастыря

1826 году в селе Бетьках Мензелинского уезда образовалась община келейниц-черничек. Через шесть лет Бетькинская община стала столь многочисленной, что старшая сестра Стефанида Бычкова (в монашестве первая настоятельница монастыря – игуменья Филарета) просила епископа Аркадия (Фёдорова) принять их под своё покровительство и ходатайствовать перед Святейшим Синодом о преобразовании общины в монастырь с местопребыванием оного в Уфе. Вскоре было получено благословение от благочестивого старца-настоятеля Глинской пустыни Курской губернии игумена Филарета, который составил устав общины. В 1833 году последовал указ Синода, «коим требовалось сообщить соображения о способах существования предполагаемого монастыря». Стефанида Степанова, к тому времени жившая с сестрами в Уфе, приобрела на Усольской улице несколько домов на том месте, где предполагалось построить обитель. Требуемую на эту покупку сумму в 3480 рублей Степанида представила в Святейший Синод.



В 1838 году по ходатайству игуменьи Филареты и по представлению преосвященного Иоанникия Бетькинская община была переименована в Благовещенский женский монастырь. Место новому монастырю было избрано на месте старого Успенского мужского монастыря Уфы, существовавшего здесь в ~1595–1764 гг. Со времени открытия женский монастырь получал ”милостинное подаяние от казны” – пособие в 300 рублей. В 1845 году ему отведено 150 десятин луговой земли за рекой Уфимкой. Ещё 400 десятин получено в дар от Якова Павловича Барсова близ деревни Глумилиной (ныне территория за Госцирком, бывш. Монастырский хутор). Кроме того, монастырю подарили мельницу на реке Бири невдалеке от города Бирска.



Монастырь не был штатным, управлялся игуменьей. Поступающие сюда в среднем возрасте, не подвергаясь обряду пострижения, должны были беспрекословно послушаться её решениям. Жизнь в обители обязывала ежедневное молитвословие, самоотверженное отчуждение от всего, что существовало вне стен монастыря. Первоначально он состоял из деревянного двухэтажного дома, гостиницы для странствующих и других необходимых для служб помещений. Вместе с увеличением числа сестёр росло благосостояние обители.



Стены, башни, ворота

Монастырь был обнесен каменной стеной с четырьмя башнями. Отштукатуренные, обеленные и покрытые тёсом, они достигали в высоту 4,5 аршина над стенами (~3 м 20 см). Каждая башня венчалась конусообразным навершием. Общая длина стен – около 800-т метров. С западной стороны поначалу ограда была деревянной – “из-за невозможности устройства каменной по крутому спуску”. Главные, северные ворота монастыря располагались со стороны улицы Усольской прямо под Александро-Невской церковью. Восточные были под каменной аркой; южные, деревянные, выходили на реку Белую. Кроме ворот, в монастырских стенах имелись также небольшие проходы в удобных местах. Монастырь имел неправильную форму, отдалённо напоминавшую треугольник со срезанным углом. Северной границей монастыря служила улица Усольская. Южной границею была набережная реки Белой – Золотуха, частично монастырская стена выходила прямо на набережную. После некоторого увеличения монастырской территории во в/п XIX века восточной границей монастыря стал 1-й Усольский переулок.



Храмы монастыря

Изначально женской обители принадлежала ветхая деревянная церковь с отдельной колокольней. Ни времени её происхождения, ни места нахождения на сегодня не выявлено. Предположительно это могла быть оставшаяся на месте от Успенского мужского монастыря старая церковь, или перенесенная и возвращенная с Успенского кладбища или переданная откуда-то с другого места при образовании здесь общины.



Первой по времени построения каменной церковью монастыря стал тёплый храм во имя святого благоверного князя Александра Невского, построенный в ~1850-52 годах. Он был зимним, посему – небольших размеров. Некоторое время имел придел в честь иконы Скорбящей Божией Матери, но по решению епископа Иустина от 19 июня 1897 года этот престол был упразднен. Башенка церкви венчалась крестом с изображением ангела, вырезанного из железа и устроенного в виде флюгера. Раньше этот флюгер украшал деревянную колокольню церкви Успенского мужского монастыря, находившегося здесь до 1764 года.



Примерно в 1850 году на средства горожан начали строить летнюю пятиглавую – соборную церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы – главный храм монастыря, построенный на средства уфимской помещицы Степановой. Попытка устроить в ней временное отопление закончилась катастрофой – обрушился деревянный купол. Реставрация затянулась, и лишь 24 сентября 1867 года церковь освятил епископ Филарет (Малишевский).