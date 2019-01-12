Какой была Уфа в 17 веке
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Постоянное население города в первой половине XVII века было небольшим. Некоторое представление о размерах города дает переписная книга Уфы 1647 года, в которой учтено всего 66 дворов. С учетом дворов стрелецкого отряда (около 100) общее количество дворов в городе вряд ли превышало 200. Основной состав населения был русский, но в числе первых уфимцев были и представители татар, башкир, мордвы и некоторое число иноземцев. Почти все они вскоре приняли христианскую веру ("новокрещеные").
Однако историю формирования г.Уфы невозможно представить без слобод, деревень и сел, появившихся на Уфимском полуострове и тесно связанных с городом. В самом начале XVII века в 18 км от города появляется небольшая деревня под названием Новая Слобода, которую основал Иван Кадомец (крещеный башкир). С 1613г. слободу стали называть Кадомцевой деревней. После постройки церкви в 1622 году деревня стала называться иначе - село Богородское. В дальнейшем Богородское стало весьма значительным селом, здесь находился волостной центр, была ежегодная ярмарка (ныне микрорайон ИНОРС).
С 1591-1592 годов в северной части современной Уфы в отводной книге упоминается "подгородная татарская слобода" на р.Урюзя. По имени основателя Шугур-Али Конкузова слободу начали называть Шугуровой деревней или просто Шугуровкой. Речку Урюзя тоже стали называть Шугуровкой (Шугуркой). Деревня ныне поглощена городом, а речка течет, хотя и обмелела.
В конце XVI или самом начале XVII века в числе служилых людей из Москвы приехал Иван Черников. Первый раз ему отвели земельную дачу в 1607 году. В 1615 году Черников подал царю челобитную с просьбой подтвердить ему старый отвод и заново оформить документально, записав в новую книгу. Пользуясь служебным положением (Черников служил дозорным, т.е. отводчиком и отмещиком земли), при новом оформлении он увеличил размеры владения. Деревне Черниковке суждено было в XX веке стать городом Черниковском, который впоследствии соединился с Уфой и образовал ее северную часть.
С ростом города старые кремлевские укрепления и примитивные оборонительные заграждения, возведенные вокруг слобод, стали недостаточными. К тому же дубовые укрепления кремля к середине XVII века обветшали и потеряли свою былую боеспособность. Решение о возведении новой оборонительной линии московское правительство приняло в 1664 году. Строительство новой крепости затянулось в связи с ее сравнительно большими размерами, так как стены должны должны были охватить все поселение, включая пригородные слободы. Новая крепость получила название "Нового" или "Большого" острога, кремль же стал называться "старым" или "верхним городом". Стены новой крепости были рублены из дуба и достигали высоты 2 сажен (более 4-х метров).
Читайте также: история создания уфимского стадиона "Труд"
Однако историю формирования г.Уфы невозможно представить без слобод, деревень и сел, появившихся на Уфимском полуострове и тесно связанных с городом. В самом начале XVII века в 18 км от города появляется небольшая деревня под названием Новая Слобода, которую основал Иван Кадомец (крещеный башкир). С 1613г. слободу стали называть Кадомцевой деревней. После постройки церкви в 1622 году деревня стала называться иначе - село Богородское. В дальнейшем Богородское стало весьма значительным селом, здесь находился волостной центр, была ежегодная ярмарка (ныне микрорайон ИНОРС).
С 1591-1592 годов в северной части современной Уфы в отводной книге упоминается "подгородная татарская слобода" на р.Урюзя. По имени основателя Шугур-Али Конкузова слободу начали называть Шугуровой деревней или просто Шугуровкой. Речку Урюзя тоже стали называть Шугуровкой (Шугуркой). Деревня ныне поглощена городом, а речка течет, хотя и обмелела.
В конце XVI или самом начале XVII века в числе служилых людей из Москвы приехал Иван Черников. Первый раз ему отвели земельную дачу в 1607 году. В 1615 году Черников подал царю челобитную с просьбой подтвердить ему старый отвод и заново оформить документально, записав в новую книгу. Пользуясь служебным положением (Черников служил дозорным, т.е. отводчиком и отмещиком земли), при новом оформлении он увеличил размеры владения. Деревне Черниковке суждено было в XX веке стать городом Черниковском, который впоследствии соединился с Уфой и образовал ее северную часть.
С ростом города старые кремлевские укрепления и примитивные оборонительные заграждения, возведенные вокруг слобод, стали недостаточными. К тому же дубовые укрепления кремля к середине XVII века обветшали и потеряли свою былую боеспособность. Решение о возведении новой оборонительной линии московское правительство приняло в 1664 году. Строительство новой крепости затянулось в связи с ее сравнительно большими размерами, так как стены должны должны были охватить все поселение, включая пригородные слободы. Новая крепость получила название "Нового" или "Большого" острога, кремль же стал называться "старым" или "верхним городом". Стены новой крепости были рублены из дуба и достигали высоты 2 сажен (более 4-х метров).
Читайте также: история создания уфимского стадиона "Труд"
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