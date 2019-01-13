История трамвайных сетей в Уфе
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В конце восьмидесятых был достигнут пик развития трамвайной сети в Уфе. Протяжённость линий составляла 156 километров. На них действовало 23 маршрута. Перевозка пассажиров составляла 90,7 миллионов человек в год. 250 тысяч человек в день. Одной только трамвайной системой.
Двери для входа в вагонах были с обеих сторон и пассажиры сами закрывали их палками.
В то время трамвайных колец ещё не было и трамвай просто заезжал на встречные пути и ехал обратно задом наперед. Кабины вагоновожатых были спереди и сзади и водитель переходил в другой конец трамвая.
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Двери для входа в вагонах были с обеих сторон и пассажиры сами закрывали их палками.
В то время трамвайных колец ещё не было и трамвай просто заезжал на встречные пути и ехал обратно задом наперед. Кабины вагоновожатых были спереди и сзади и водитель переходил в другой конец трамвая.
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