Первые кинотеатры (электротеатры) в Уфе и Башкирии

Первый постоянный электротеатр в Уфе по названием «Фурор» был открыт в 1908 году (ныне кинотеатр «Салават»). Здание находилось по улице Бекетовской, ныне Социалистическая. Оно одноэтажное, кирпичное, крыша скатная, металлическая. Вход в электротеатр с обеих сторон украшали фигуры в стиле модерн, изображающие покровительниц искусства – муз. Ныне они утрачены.



Перед Великой Октябрьской социалистической революцией в Уфе в разное время было 3-6 кинотеатров. Из частновладельческих они превратились в государственные.



Весной 1911 года был открыт кинозал в Топорнино, ныне Кушнаренково, начались сеансы в электротеатрах «Вулкан» и «Прогресс» в Бирске, а затем – в Белебее, в Белорецком заводе.



