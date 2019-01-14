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Первые кинотеатры (электротеатры) в Уфе и Башкирии

Добавлено: 14.01.19
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Рубрика: Общество / Это интересно
Теги: История города Уфы
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Первые кинотеатры (электротеатры) в Уфе и Башкирии
Первый постоянный электротеатр в Уфе по названием «Фурор» был открыт в 1908 году (ныне кинотеатр «Салават»). Здание находилось по улице Бекетовской, ныне Социалистическая. Оно одноэтажное, кирпичное, крыша скатная, металлическая. Вход в электротеатр с обеих сторон украшали фигуры в стиле модерн, изображающие покровительниц искусства – муз. Ныне они утрачены.

Перед Великой Октябрьской социалистической революцией в Уфе в разное время было 3-6 кинотеатров. Из частновладельческих они превратились в государственные.

Весной 1911 года был открыт кинозал в Топорнино, ныне Кушнаренково, начались сеансы в электротеатрах «Вулкан» и «Прогресс» в Бирске, а затем – в Белебее, в Белорецком заводе.

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