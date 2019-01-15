У Анастасии Ивлеевой и Юрия Дудя требуют компенсацию за оскорбление чести и достоинства
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Летом прошлого года звезда «Орла и решки» дала интервью журналисту Юрию Дудю и его Youtube-каналу «Вдудь», которое стало чуть ли не самым скандальным за всю историю канала. В разговоре с журналистом Ивлеева называет идеальный размер мужского достоинства, рассказывает об отношениях с рэпером Элджеем и рассуждает о его популярности. За считанные недели ролик посмотрели более 21 млн человек. Разумеется, были среди отзывов как положительные, так и отрицательные.
Дошло до того, что один из негативно настроенных пользователей подал на Ивлееву и Дудя в суд с целью взыскать с них по 50 миллионов рублей за оскорбление чести и достоинства. Поначалу заявление загадочного мужчины по фамилии Бестаев показалось многим шуткой, однако он явно настроен решительно.
Дошло до того, что один из негативно настроенных пользователей подал на Ивлееву и Дудя в суд с целью взыскать с них по 50 миллионов рублей за оскорбление чести и достоинства. Поначалу заявление загадочного мужчины по фамилии Бестаев показалось многим шуткой, однако он явно настроен решительно.
«В конце декабря 2018 года суд зарегистрировал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации от Бестаева к Ивлеевой и Дудю», — сообщил ТАСС представитель Мещанского суда города Москвы, где было зарегистрировано заявление.Стоит отметить, что после скандального интервью популярность Насти Ивлеевой еще больше возросла. Ее многочисленные поклонники надеются, что телеведущей, несмотря на всю грубость ее высказываний, удастся избежать крупных денежных штрафов. Что касается Юрия Дудя, ранее на него уже подавали в суд, но тогда заявление истца не было принято из-за ряда нарушений. В начале декабря режиссер Александра Франк также обвинила журналиста в плагиате после его интервью с актером Сергеем Буруновым. Девушка заявила, что большая часть вопросов была украдена из интервью для ее проекта. Дудь и его команда, к слову, все претензий в свой адрес опровергли, предоставив соответсвующие доказательства собственной правоты.
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