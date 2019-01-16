В больнице города Кузнецка Пензенской области оборудовали кровати из досок на стульях

"Больные с "приставных коек" будут переведены на освобождающиеся места после выписки закончивших лечение пациентов в течение одного-двух дней", - пообещал он.

В последнее время оптимизация в здравоохранении идет семимильными шагами. В больницах можно встретить инновационные решения: тумбочки из картона, а теперь вот кровати, глядя на которые, понимаешь, что выражение "дать дуба" может приобрести совершенно новую окраску.Вот такие замечательные койки появились в больнице города Кузнецка Пензенской области. Если задуматься, то их можно было бы даже назвать дизайнерскими, выполненными в стиле "лофт". Фото было размещено в ВК в паблике "Подслушано в Кузнецке".Врачи самой больницы подтвердили подлинность проблемы и объяснили появление таких "кроватей" большим количеством экстренных операций в последнее время. "В терапевтическое отделение №1 только в период с 9 по 13 января был госпитализирован в экстренном порядке 61 человек. По состоянию на 14 января, на 60 койках находятся 77 пациентов", - написал сотрудник терапевтического отделения ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная больница" Денис Денисов.