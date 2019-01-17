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Пенсионер из Бакалинского района Башкирии за три месяца собрал машину для уборки снега

Добавлено: 17.01.19
Просмотров: 42
Рубрика: Общество / Это интересно
Теги: Бакалинский район
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Пенсионер из Бакалинского района Башкирии за три месяца собрал машину для уборки снега
# Тайтл

Умелец в Бакалинском районе собирает технику для работы во дворе. В коллекции конструктора-самоучки – дюжина различных агрегатов и машин, предназначенных, к примеру, для уборки снега или урожая.

Не спеша Марат Хакимов выводит из гаража своего главного зимнего помощника. Эту снегоуборочную машину мужчина собрал сам. В ней щиток приборов от «Оки», руль от «Лады». В кабине есть даже обогреватель, сообщает Новости Башкирии сегодня.

Вращающиеся фрезы, желоб для накопления и выгрузки снега — всё как в любой снегоуборочной машине. Какие-то детали от собственной техники, что-то приходилось покупать. Снегоуборочную машину инженер-самоучка собрал за три месяца.

С помощью специальной техники убирать снег стало намного проще. Чтобы очистить двор, требуется 30-40 минут. Раньше, когда двор чистили лопатой, на это уходило несколько часов.

Марат Гимаевич всю жизнь посвятил военной службе, а после выхода на пенсию переехал в деревню. Здесь работы всегда хватает, рассказывает мужчина. 

Чтобы работать в огороде было проще, мужчина начал изобретать технику. В гараже мастера не только снегоуборочная машина — в его коллекции 12 агрегатов. Почвофреза, например, обрабатывает и измельчает землю перед посадкой овощей. А вот так, практически не прилагая усилий, Марат Хакимов собирает урожай картошки. Картофелекопалка — тоже собственного производства. Но самый памятный агрегат, конечно же, — первый собранный плуг.

Огород у Марата Хакимова большой. Вручную с ним бы не управился, рассказывает мужчина. А когда сезон урожая заканчивается, мастер буквально сутками пропадает в гараже. Процесс доработки уже придуманной техники зимой практически не останавливается.

Происшествия: в Бакалинском районе в пылу семейной ссоры жена ударила мужа ножом в живот 

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