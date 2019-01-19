История микрорайона Сипайлово в Уфе

Как Сипайлово из некогда маленькой деревушки превратилось в современный микрорайон.



В XVIII веке Сипайлово «стоило» 50 рублей.

Район назван по имени деревни, расположенной в его северо-­западной части. Деревня эта много раз переходила от одного хозяина к другому, разрастаясь, и пять раз меняла название. Сначала – сельцо Гладышево, при смене владельца – Дурово, затем – Приют, после него – поселок Загорный, и, наконец, – Сипайлово – пятое и окончательное название.



Самое раннее упоминание об этой деревне относится к началу XVIII в. Это запись от 13 декабря 1701 г., по которой башкир Минской волости Ногайской дороги Арасламбек Андагулов с товарищами отдал Василию Максимовичу Гладышеву озеро Ашкадан в оброчное владение. В других документах упоминается, что озеро Ашкадан находится «под поместной» В. М. Гладышева, владеющего им «по грамоте Великого Государя». Хотя название деревни не приводится, становится понятно, что называлась она Гладышево – по имени владельца.В 1795 г. Федосья Акимовна Гладышева, вдова вахмистра Федора Дмитриевича Гладышева, продала за 50 рублей свое поместье с землей и дворовыми людьми своему племяннику, адьютанту Оренбургского батальона Афанасию Даниловичу Дурову. После этого сельцо Гладышево стало называться деревней Дурова. По документам известно, что в середине ХIХ в. деревня Дурово называлась уже Загорное, или Приют.Название деревни Сипайлово впервые встречается в списке населенных мест Российской империи 1870 г. Сами Сипайловы – из числа старых уфимских дворян, их предком являлся Василий Лаврентьевич Сипайло из «Смоленской шляхты» пригорода Мензелинска, включенный в 1681 г. при воеводе П. Д. Скуратове в «Список именной Уфимских дворян и детей боярских».В 1840­-е гг. заседателем Уфимского земского суда служил титулярный советник, а впоследствии – коллежский асессор Михаил Дмитриевич Сипайлов. В 1843 г. после смерти своей жены Настасьи Трифоновны Сипайловой он получил по завещанию 7 дворовых крестьян в сельце Загорное (Приют) Уфимского уезда. К 1850 г. он имел здесь уже 10 дворовых, 48 душ крестьян.По сельцу Загорное с 1844 г. появляется еще одна владелица, Татьяна Павловна Сипайлова. В 1850 г. ей принадлежало 58 душ обоего пола, в том числе – девять семейств дворовых (34 души) и четыре крестьянских двора (24 души), купленных ранее у разных помещиков. Татьяна Павловна была женой Дмитрия Михайловича Сипайлова по второму браку. По данным краеведов Г.Ф. и З.И. Гудковых, деревня стала называться Сипайлово в честь ее владелицы.К 1920 г. в деревне Сипайлово проживали 235 жителей. Входила она в состав Степановской волости Уфимского кантона. С 1928 г. севернее Сипайлово началось строительство электростанции, спичечной фабрики и дубильного завода. Многие из жителей деревни Сипайлово стали работать на этих предприятиях. В 1933 г. был избран так называемый Совет новостроек с подчинением исполкому Уфимского городского Совета, впоследствии – Черниковский поселковый Совет, переименованный в 1936 г. в Совет Сталинского района г. Уфы. 5 декабря 1944 г. Сталинский район был преобразован в самостоятельный город Черниковск.Деревня Сипайлово с этого времени стала именоваться поселком. Он был разделен на три части под номерами: Сипайлово 1­-е, 2­-е и 3-­е. Безымянные улицы получили названия – Ватутина, Двинская, Кисловодская, Кулундинская, Курганская, Фабричная и Шаумяна. Центральная улица стала улицей Осипенко, а в 1956 г., после того, как город Черниковск вошел в состав Уфы, была переименована в улицу Станиславского в честь знаменитого театрального режиссера.До начала 1980­-х гг. на месте современного жилого района находились заболоченная местность, заливные луга и мелкие пойменные озера. В 1978 г. было принято решение возвести здесь крупный жилой массив из десяти микрорайонов с населением от 100 до 150 тысяч человек.Сама деревня Сипайлово стояла на сухом возвышенном месте, а низина, которую предполагалось застроить, в период половодья затоплялась. Начался намыв гравийно-­песчаной смеси земснарядами, расчистка территории и снос старых построек. Так, на поле рядом с Сипайлово находился участок совхоза «Цветы Башкирии». Здесь стоял Дом цветоводов, перед которым высилась гипсовая статуя Мичурина. В 1981 г. участок и строение ликвидировали. Берег подняли, укрепили, болота осушили, засыпали, на получившейся строительной площадке стали возводить типовые девятиэтажки из железобетонных блоков. С 1983 г. сипайловские многоэтажки стали заселяться. Так началась новая жизнь Сипайлово.