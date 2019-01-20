История здания 3-й пожарной части Уфы

11 июня 1904 года Уфимская городская дума рассматривала вопрос об отводе места под постройку депо городского пожарного общества в Северной слободе близ Солдатского озера, около открытого в 1903 году парка Общества народной трезвости (детский парк имени Ивана Якутова). Дума постановила отвести участок городской земли по Центральной (Ленина) улице размером 30 саженей (63,9 м) и вглубь 60 саженей «на всё время существования общества без всякой с его стороны в пользу города платы».



После пожара лесопильного завода М. А. Лаптева в июне 1904 года лесопромышленник Степан Манаев, пристань которого отстояли дружинники-пожарные, в знак благодарности подарил им одноэтажный деревянный дом для устройства пожарного депо 3-й части. По ходатайству правления пожарного общества о бесплатном отпуске для этого здания лесоматериалов, оставшихся после разборки дома 1-й полицейской части, а также местного камня на фундамент под депо и на мостовые в помещении конюшен дума разрешила бесплатный отпуск материалов и предоставила обществу право выработать камень, но за собственный счёт.



Заседание думы от 26 октября 1904 года отметило, что после постройки пожарного депо в Северной слободе и проведения водопровода опасность пожаров в этом районе значительно уменьшилась.



В 1907 году для этой пожарной части построили 2-этажное кирпичное здание депо с пристроенной к нему каланчой на 15 сажен (32 метра).



Из воспоминаний Вячеслава Гончарука, ветерана пожарной части: «На каланчу была проведена газовая труба, по которой с постовым велись служебные переговоры. Заметив дым от пожара, постовой дергал проволоку, проведенную с каланчи в дежурное помещение. Конец ее был привязан к звонку, прикрепленному на стене к пружине. По этому тревожному сигналу запрягали пожарный обоз. После выезда обоза на штанге-вертлюге вывешивался специальный шар. Один – если пожар имел малые размеры. Два-три шара – в том случае, если пожар был больше. Видя это, постовые других частей вызывали свои обозы. Поговаривают, что лошади в обозе были так натренированы, что при ложном пожаре они, не останавливаясь, обегали три круга вокруг части – только для того, чтобы выдохнуться.



Владимир Буравцов

На первом этаже части размещалось помещение с большими воротами на один выезд (конский экипаж с пожарными) и цейхгауз (склад для хранения обмундирования и снаряжения), на втором – служебные комнаты и залы для проведения разных мероприятий. С правой стороны было пристроено капитальное крытое железом одноэтажное бревенчатое здание на кирпичном фундаменте на три выезда. Оно предназначалось для четырех пожарных ходов (пожарных телег, экипажей) и восьми лошадей.Наверху (антресолью) размещались квартиры, где проживали восемь служителей. Штат части состоял из 8 человек служителей, транспорт – из 8 лошадей, 4 конных пожарных ходов, 1 линейки (т.е. открытого экипажа для перевозки людей), трубобочечного, бочечного хода и фургона. В пожарное оборудование входили насос (труба), две бочки (по 500 литров), багорный ход, 50 саженей пеньковых рукавов, фонари, 4 багра, 6 топоров, 2 лома, специальные крышевые кошки».Организованная в Уфе в 1878 году добровольная пожарная дружина называлась «Вольным пожарным обществом», в тот год городская управа передала 12 запасных повозок с бочками, пожарную машину (т.е. насос), гидропульты и другое оборудование. Телеги с деревянными осями, трехпудовые багры, ручные насосы, топоры – вот и вся техника того времени.С момента начала работы городского водопровода (в 1899 году) в Уфе было устроено 125 смотровых колодцев с приспособлениями для гидрантов. Трудом многих частных лиц добровольная дружина была реорганизована: проводились регулярные сборы с обучением, в здании 3-й части был устроен клуб пожарного общества. С 1907 по 1915 год он использовался как кинотеатр «Муравей». Доходы от показов фильмов шли на содержание служащих общества и пожарного обоза. В 1915 году кинотеатр закрыли, так как в здании стали содержать военнопленных. Кроме непосредственного дежурства, дружинники вольно-пожарного общества занимались просветительской деятельностью: по инициативе уфимского полицмейстера Г. Г. Бухартовского был создан духовой оркестр, в состав которого входили пожарные, выступавшие на различных мероприятиях. Члены общества принимали участие в благоустройстве Народного парка (парк И. Якутова), зимой силами пожарных заливался каток в Ушаковском (имени Матросова) парке.