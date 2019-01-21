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История Крестовоздвиженской церкви в Уфе

Добавлено: 21.01.19
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Рубрика: Общество / Это интересно
Теги: История города Уфы
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История Крестовоздвиженской церкви в Уфе

Крестовоздвиженская церковь на улице Воздвиженской (ныне ул. Лесопильная, 2) была построена на деньги уфимского мещанина Трофима Петровича Козлова в 1890–1892 гг. 
 
1 сентября 1892 г. в нижней части уступа уфимской горы, поднимающейся над Нижегородкой, в присутствии уфимского губернатора, епископ Дионисий (Хитров) торжественно заложил храм. 

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Церковь освящена 22 августа 1893 г. в честь Воздвижения Животворящего Креста Господня. Храм был выстроен шестиглавый с восемью крестами (шесть — на храме, один — над крыльцом, один — над алтарем), с трехъярусной восьмигранной колокольней. Кресты необычного вида – из зеркального стекла, вставленного в чугунные рамки. 
 
Архитектура храма – деревянный русский стиль рубежа XIX-XX вв., характерный для сельских церквей Уфимской губернии. 
В 1902 г. к его северной и южной сторонам примкнули приделы. Храм стал трехпрестольным: правый престол – во имя св. апп. Петра и Павла, левый – во имя св. Николая чудотворца (построены и освящены в 1902). 
В храме имеется также цокольное кирпичное помещение с отдельным входом. 
 
По имени храма три близлежащие уфимские улицы стали именоваться Воздвиженскими: Большая, Средняя и Малая. 
 
Известна Большая Воздвиженская (Лесопильная). 
 
Трофим Козлов, на пожертвования которого построена Крестовоздвиженская церковь, умер в 1907 году, похоронен в ограде церкви. Рядом с ним у южной стороны алтаря храма похоронен и первый настоятель храма протоиерей Николай Алексеевича Котельников. 

С 1941 г. при храме действовала свечная мастерская. 

В 1994-1998 гг. на церковной территории располагался Благовещенский женский монастырь.

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