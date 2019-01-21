История Крестовоздвиженской церкви в Уфе
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Крестовоздвиженская церковь на улице Воздвиженской (ныне ул. Лесопильная, 2) была построена на деньги уфимского мещанина Трофима Петровича Козлова в 1890–1892 гг.
1 сентября 1892 г. в нижней части уступа уфимской горы, поднимающейся над Нижегородкой, в присутствии уфимского губернатора, епископ Дионисий (Хитров) торжественно заложил храм.
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Архитектура храма – деревянный русский стиль рубежа XIX-XX вв., характерный для сельских церквей Уфимской губернии.
В 1902 г. к его северной и южной сторонам примкнули приделы. Храм стал трехпрестольным: правый престол – во имя св. апп. Петра и Павла, левый – во имя св. Николая чудотворца (построены и освящены в 1902).
В храме имеется также цокольное кирпичное помещение с отдельным входом.
По имени храма три близлежащие уфимские улицы стали именоваться Воздвиженскими: Большая, Средняя и Малая.
Известна Большая Воздвиженская (Лесопильная).
Трофим Козлов, на пожертвования которого построена Крестовоздвиженская церковь, умер в 1907 году, похоронен в ограде церкви. Рядом с ним у южной стороны алтаря храма похоронен и первый настоятель храма протоиерей Николай Алексеевича Котельников.
С 1941 г. при храме действовала свечная мастерская.
В 1994-1998 гг. на церковной территории располагался Благовещенский женский монастырь.
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