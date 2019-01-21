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В Башкирии можно будет наблюдать соединение двух планет: Юпитера и Венеры

Добавлено: 21.01.19
Просмотров: 55
Рубрика: Общество / Это интересно
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В Башкирии можно будет наблюдать соединение двух планет: Юпитера и Венеры

Во вторник, 22 января, жители Республики Башкортостан смогут увидеть уникальное явление - соединение планет Юпитера и Венеры. Как сообщает пресс-служба планетария Уфы, в 10:47 Венера пройдёт севернее Юпитера в 2,4 градуса от него.

По словам специалистов, планеты будет прекрасно видно перед рассветом, на утреннем небе, сообщает Новости Башкирии сегодня. Очень хорошо данное явление будет видно на юго-востоке. Также сегодня ночью можно будет наблюдать лунное затмение и суперлуние.

Однако в республике явление будет видно не очень хорошо. К тому времени, когда тень полностью захватит спутник, уже поднимется солнце.

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