В Башкирии можно будет наблюдать соединение двух планет: Юпитера и Венеры

Во вторник, 22 января, жители Республики Башкортостан смогут увидеть уникальное явление - соединение планет Юпитера и Венеры. Как сообщает пресс-служба планетария Уфы, в 10:47 Венера пройдёт севернее Юпитера в 2,4 градуса от него.



По словам специалистов, планеты будет прекрасно видно перед рассветом, на утреннем небе, сообщает Новости Башкирии сегодня. Очень хорошо данное явление будет видно на юго-востоке. Также сегодня ночью можно будет наблюдать лунное затмение и суперлуние.



Однако в республике явление будет видно не очень хорошо. К тому времени, когда тень полностью захватит спутник, уже поднимется солнце.

