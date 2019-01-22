Экологи Башкирии рассказали, какие объекты попадают под защиту вместе с шиханами Торатау и Юрактау

В Башкирии теперь официально существует геопарк «Торатау». Согласно указу правительства РБ от 18 января, он располагает на территории Ишимбайского и Стерлитамакского района.



Пока геопарк носит статус республиканского значения. Позже эту территорию включат в международную сеть Глобальных геопарков ЮНЕСКО.В Министерстве природопользовании и экологии РБ подчеркивают, что помимо шиханов Торатау и Юрактау под защиту попадают и другие природные объекты: Ромадановский овраг, Хазинская пещера и источник Берхомут, пещеры Зигановка, Еласын, Олимпия и их окрестности, озеро Тугар-Салган, участок горы Алатау, Иткуловское болото, государственный природный заказник «Ишимбайский», на территории которого расположены водопад Кукраук, пещеры Салавата Юлаева и Таш-ой, скала «Калим-Ускан». В течение 2019-2020 ученые определят точные границы нового геопарка и, возможно, список охраняемых объектов, тоже пополнится.Напомним, еще один шихан, Куштау, охранного статуса никогда не имел. Его решили отдать в разработку БСК. Об этом ранее подробно говорил врио главы Башкирии Радий Хабиров.