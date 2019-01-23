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Город Октябрьский и село Бураево стали победителями конкурса «Лучший новогодний городок»

Добавлено: 23.01.19
Просмотров: 91
Рубрика: Общество / Это интересно
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Город Октябрьский и село Бураево стали победителями конкурса «Лучший новогодний городок»

В Башкирии подвели итоги конкурса «Лучший новогодний городок». Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

В категории городские округа и городские поселения места распределены следующим образом: 
I место – Октябрьский; 
II место – Учалы; 
III место – Янаул.

В категории сельские поселения места распределились следующим образом: 
I место – село Бураево Бураевский район;
II место – село Аскарово Абзелиловский район; 
III место – разделили село Верхние Киги Кигинский район и село Мраково Кугарчинский район.

Победители будут награждены денежной премией в размере 500 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч рублей за второе и 150 тысяч рублей за третье. Сельские поселения, разделившие третье место, получат по 75 тысяч рублей. Денежная премия должна быть направлена на благоустройство муниципального образования.

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