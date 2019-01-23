Город Октябрьский и село Бураево стали победителями конкурса «Лучший новогодний городок»
В Башкирии подвели итоги конкурса «Лучший новогодний городок». Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.
В категории городские округа и городские поселения места распределены следующим образом:
I место – Октябрьский;
II место – Учалы;
III место – Янаул.
В категории сельские поселения места распределились следующим образом:
I место – село Бураево Бураевский район;
II место – село Аскарово Абзелиловский район;
III место – разделили село Верхние Киги Кигинский район и село Мраково Кугарчинский район.
Победители будут награждены денежной премией в размере 500 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч рублей за второе и 150 тысяч рублей за третье. Сельские поселения, разделившие третье место, получат по 75 тысяч рублей. Денежная премия должна быть направлена на благоустройство муниципального образования.