Город Октябрьский и село Бураево стали победителями конкурса «Лучший новогодний городок»

В Башкирии подвели итоги конкурса «Лучший новогодний городок». Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.



В категории городские округа и городские поселения места распределены следующим образом:

I место – Октябрьский;

II место – Учалы;

III место – Янаул.



В категории сельские поселения места распределились следующим образом:

I место – село Бураево Бураевский район;

II место – село Аскарово Абзелиловский район;

III место – разделили село Верхние Киги Кигинский район и село Мраково Кугарчинский район.



Победители будут награждены денежной премией в размере 500 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч рублей за второе и 150 тысяч рублей за третье. Сельские поселения, разделившие третье место, получат по 75 тысяч рублей. Денежная премия должна быть направлена на благоустройство муниципального образования.

