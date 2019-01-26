История улицы Первомайская в Уфе
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Основные перспективы развития Уфы, как впрочем и всей страны, задали предвоенные пятилетки. В это время в городе было запланировано строительство моторного, дубильного и лесопильного заводов, спичечной, бумажной и фанерной фабрик. В Москве уже зрели планы строительства в Уфе гигантского нефтеперерабатывающего завода. Строительство этого огромного промышленного комплекса началось с сооружения Центральной электрической станции. Место для ЦЭС выбрали возле деревни Черниковка, в 10 км от города. Заводы и фабрики должны были разместиться поблизости.
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Имя Сталина слишком велико для крохотного городка
Это событие хорошо описывает история, рассказанная Зекерием Акназаровым в своей книге «Время, люди, мысли»:
«Это произошло по звонку Маленкова в 1944 году, когда Сабир Ахметзянович (Вагапов – прим. ред.) был председателем Совнаркома республики, а первым секретарем обкома работал Семен Денисович Игнатьев. Не допускающим возражения тоном Маленков сказал: «На базе Сталинского района Уфы, где расположен моторостроительный завод и другие важные оборонные предприятия, будем создавать самостоятельный город. Скажите, как его назовем?»Подобная идея шла, видимо, от министерства. На другой день Игнатьев звонит Маленкову: – Назвать новый город, Георгий Максимилианович, мы предлагаем именем Сталина, ведь Сталинский район был.
– Вы что, шутите, товарищ Игнатьев. Имя Сталина слишком велико будет для этого вашего крохотного города. Давайте другое название. Как та местность в народе называется? – долго не думая ответил Маленков.
– Черниковка.
– Что такое Черниковка?
– Помещик был Черников.
– А он жив?
– Нет, давно умер, товарищ Маленков, но ведь помещик, как назвать город его именем.
– Он умер, чего бояться, назовешь город его именем.
Таково было порой руководство – единоличное, без советов, без учета мнений людей».
Послевоенное промышленное развитие Уфы началось с перевода городских предприятий на выпуск мирной продукции. За годы войны Уфа стала промышленным центром, выполнявшим в основном заказы фронта. Нужно было менять технологии и оборудование, переучивать сотрудников. Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленности развивались наиболее быстрыми темпами.
Черниковск рос и в 1952 году состоял уже из трех районов: Сталинского, Калининского и Орджоникидзевского. Город настолько вырос, что границами уже почти упирался в крайние точки Уфы. Это обстоятельство стало главным фактором объединения городов. Указом Президиума Верховного Совета БАССР от 24 июля 1956 города Уфа и Черниковск объединяются в один город – Уфу.
Советский дух
Центральная улица Черниковки – Первомайская, бывшая улица им. Сталина, после возвращения Черниковска в границы Уфы была переименована, так как тогда в городе уже была улица Сталина (ныне Коммунистическая). Улица возникла на почти свободном от построек месте, как стержневая, соединяющая западную и восточную части города Черниковска, и это обстоятельство дало послевоенным архитекторам особую свободу мысли.
Многие городские жители и сейчас отмечают «особое архитектурное лицо» этого района, молодежь говорит, что «у Черниковки есть стиль». Дома со сталинской лепниной и колоннами, высокими чердаками, где сушили белье, огромные липы и тополя, старые дворы с обязательными голубятнями и дворовыми псами, в каждом дворе – будка бомбоубежища, скамейки и стол для домино. Это был мир посвоему цельный и законченный. Черниковск, прежде всего его западная часть, всегда был силен тем, что выполнен в едином стилевом ключе. Когда «лицо» Уфы в 1960-1970 гг. начало исчезать, теряться, казалось, что Черниковка – это самая советская часть Уфы и по духу, и по символике.
Первые высотки в городе
Первомайская начинается с Дворца культуры имени С. Орджоникидзе. Это знаковый объект не только для Черниковки, но и для всей Уфы. Сталинский ампир, памятник архитектуры ХХ века. В Уфе есть еще здания этой эпохи, но там с проектов были убраны парадные колоннады, а на этом остались центральная колоннада и портики.
В 1955 году на площади перед Дворцом был открыт памятник С. Орджоникидзе работы скульптора М. Е. Тоидзе. В сквере, которым продолжается улица, установлен самый старый в городе фонтан. Сквер заканчивается перекрестком, где мы встречаем вторую по значимости достопримечательность района – «восьмиэтажки». Два парных восьмиэтажных здания, которые стали первыми в городе высотками, произвели настоящий фурор – на них приезжали смотреть издалека, ими любовались, а тем, кто живет на самом верху, завидовали и интересовались, не страшно ли там жить, не кружится ли голова. Интерес горожан также вызывали первые лифты, которые были установлены в этих домах. «Восьмиэтажки» – своеобразный центр Черниковки.
*В статье использованы материалы книги Ю. Узикова, Н. Наймушина «Как зовут тебя, улица?», блог писателя Сергея Синенко «Городской путеводитель».
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