История улицы Первомайская в Уфе

Основные перспективы развития Уфы, как впрочем и всей страны, задали предвоенные пятилетки. В это время в городе было запланировано строительство моторного, дубильного и лесопильного заводов, спичечной, бумажной и фанерной фабрик. В Москве уже зрели планы строительства в Уфе гигантского нефтеперерабатывающего завода. Строительство этого огромного промышленного комплекса началось с сооружения Центральной электрической станции. Место для ЦЭС выбрали возле деревни Черниковка, в 10 км от города. Заводы и фабрики должны были разместиться поблизости.



«Это произошло по звонку Маленкова в 1944 году, когда Сабир Ахметзянович (Вагапов – прим. ред.) был председателем Совнаркома республики, а первым секретарем обкома работал Семен Денисович Игнатьев. Не допускающим возражения тоном Маленков сказал: «На базе Сталинского района Уфы, где расположен моторостроительный завод и другие важные оборонные предприятия, будем создавать самостоятельный город. Скажите, как его назовем?»