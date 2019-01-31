Инструкция для водителей: что делать, если машину забрали на штрафстоянку в Уфе

Для начала нужно позвонить в ГИБДД по номеру 277-02-02. Здесь вам расскажут, эвакуировали ли вашу машину (может, ее вообще угнали, тогда нужно звонить 102 и следовать указаниям полиции) и куда именно. Перед тем как звонить, постройтесь совладать с эмоциями, чтобы четко и ясно назвать марку машины, номер, данные владельца, место и время пропажи. Кстати, можно напрямую позвонить в МБУ по благоустройству и содержанию автопарковочных мест Уфы по телефону 246-68-66 или самостоятельно поискать свою машину на их сайте ufa-parkovka.ru.



Если машину действительно эвакуировали за нарушение ПДД, то узнаем, на какую именно штрафстоянку ее отправили. Вариантов тут несколько: Макарова, 5, Пархоменко, 131/1, Самаркандская, 4 или Армянская, 1/4.Если машину забрали с 9:00 до 19:00, то можно сразу ехать на стоянку. Там у дежурного инспектора ГИБДД нужно получить постановление об административном нарушения – заплатить штраф – взять разрешение на выдачу транспортного средства – оплатить услуги эвакуаторщика – забрать машину.Если же забрать автомобиль нужно рано утром или поздно вечером, то нужно ехать в ГИБДД на Лесотехникума, 20/1, в кабинете 1-02 получить постановление и разрешение и только потом ехать на спецстоянку.Тянуть с этим не стоит. Первые 12 часов хранения машины на стоянке бесплатные, потом за каждый час придется выложить от 53 до 267 рублей.Имейте в виду, что собственнику машины при себе нужно будет иметь паспорт и документ, подтверждающий право владения, а у водителей, которые не являются собственниками, попросят права, свидетельство о регистрации ТС и полис ОСАГО.Добавим, что МБУ по благоустройству и содержанию автопарковочных мест активно внедряет систему оповещения об эвакуации. Владельцам, которые зарегистрировались на сайте учреждения, приходят смски, если их машину забирают на штрафстоянку, чтобы они успели остановить эвакуаторщика. За погрузку-разругрузку заплатить все равно придется: за транспортное средство категории «А» – 240 рублей, категории «В» – 480 рублей, категорий «С», «D», «E» – 960 рублей, негабаритный автомобиль – 1 400 рублей. Зато за задержание платить не нужно, а еще нервы и время сэкономите.