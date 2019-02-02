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Как избавиться от страха, застенчивости и нерешительности

Добавлено: 02.02.19
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Рубрика: Общество / Это интересно
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Как избавиться от страха, застенчивости и нерешительности

У робости две причины – страх и неумение держать себя на публике. Бороться с ними нужно по отдельности.

Чтобы избавиться от страха, нужно понять, откуда он берется. В течение недели записывайте в тетрадь все случаи проявления робости и их причины. Через неделю проанализируйте свои наблюдения.

Обычно в первых рядах оказываются страх наказания и боязнь, что вас перестанут уважать. Оба они родом из детства. Тогда гнев родителей казался непереносимым, а отказ самой популярной девочки в детском саду играть с вами воспринимался как трагедия. А теперь подумайте, чем вы, взрослый человек, рискуете, если кто-то на вас разозлится? Как бы ни сердились начальник или суровая продавщица, очень маловероятно, что кто-то из них нашлепает вас, лишит сладкого, запретит телевизор или еще как-то повлияет на нормальное течение вашей жизни.

Что же до страха потерять уважение, он пройдет, как только вы перестанете видеть в каждом из знакомых ту девочку, которая когда-то отвергла вашу дружбу. Вам больше не нужно расположение этой Маши или Нины, она давно в прошлом и, возможно, добилась в жизни гораздо меньше успехов, чем вы.

Перестать робеть и обрести уверенность в себе помогут несложные упражнения.

Упражнение №1. Выберите среди своего окружения малознакомого человека и найдите повод для встречи. Разговаривая, смотрите собеседнику в глаза, как будто играете в детскую игру «Гляделки». Взгляд в упор – это угроза, вызов, который не останется без ответа. Но ваша задача – не очаровать собеседника, а переглядеть, заставить отвести глаза, признав ваше превосходство.

Упражнение №2. Попробуйте изменить походку. Выпрямите спину, расправьте плечи, прекратите втягивать шею как перепуганная черепаха, держите голову высоко и гордо. Дело не только во внешнем эффекте, распрямленное тело лучше снабжается кислородом, и человек чувствует себя бодрее.

Упражнение №3. Научиться излагать мысли громко и четко поможет диктофон. Дома, наговаривая что-либо на диктофон, старайтесь говорить ровно, спокойно, на тон ниже, чем обычно,  следите за дыханием. Прежде чем вынести новую манеру речи на работу, потренируйтесь, спрашивая у прохожих, который час или как пройти в библиотеку.

Упражнение №4. Учитесь отказываться от лишних поручений. Сочините и выучите набор «отказных» реплик: «почему это должен делать я?» и т.п. Как только вас попросят сделать что-то, что вы делать не обязаны, начинайте задавать подготовленные вопросы. Пока человек будет отвечать, вы соберетесь с духом и в конце концов откажетесь.

Конечно, все хотели бы вести себя более уверенно. Почему же робких и сомневающихся в себе людей не становится меньше? Психологи утверждают: если у человека есть проблема, которую он до сих пор не решил, значит, он имеет с нее какие-то бонусы. Робость и застенчивость – прекрасное оправдание для того, чтобы не принимать решений и не нести ответственность, а просто плыть по течению, предоставляя другим решать за вас.

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