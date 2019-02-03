Первый цирк в Уфе

Пожалуй, это единственное здание в городе, вход в которое устроен не на нижнем этаже. Сначала входишь во двор, поднимаешься по крутому склону и лишь на уровне третьего этажа оказываешься перед входной дверью. Над третьим этажом устроен еще один, а широкая главная лестница круто устремляется вниз. Спускаясь по ступеням, замечаешь значительную высоту между полом и потолком и невольно задаешься вопросом, как она образовалась.



Неординарное решение в конструкции четырехэтажного сооружения сложилось потому, что оно возводилось по частям. В самом начале ХХ века в Уфе было открыто кафе-шантан, посетителей которого развлекали эстрадные артисты. Позднее владелец заведения Д.Клузников преобразовал его в цирк. Было построено одноэтажное строение с высотой потолка в 10,5 метра. Цирк пользовался большой популярностью у жителей Уфы. Старожилы вспоминали, что нередко на манеж поучаствовать в представлениях вызывали зрителей и предлагали им помериться силами с атлетами-профессионалами. Случалось, побеждал богатырь из публики, тогда ажиотаж у присутствующих достигал наивысшего накала.Цирк в Уфе не прекращал работать до Гражданской войны. Переход города от красных к белым до окончательного утверждения Советской власти, а вслед за этим наступившее в начале 20-х годов лихолетье с голодом и эпидемиями приостановили приток зрителей на эти увеселения. Лишь осенью 1928 года была предпринята попытка возродить цирковые представления в городе.В сентябре 1928 года в Башнаркомпросс (ведомство наряду с учреждениями народного образования руководило и организацией культурной жизни) поступило предложение организовать гастроли. Свои услуги предлагал «трудовой коллектив артистов» (так было написано в обращении) организованный из безработных Актюбинской биржей труда. Для осмотра здания, простаивавшего в течение нескольких лет, была назначена специальная комиссия. «Добро» было получено, однако комиссия отметила, что кирпичные стены здания в неудовлетворительном состоянии. Предложено было провести ремонт и установить трапеции для выступлений гимнастов, оборудовать новую конюшню для цирковых лошадей, восстановить водоснабжение и электрическое освещение. Из-за того, что площадь ограничена, комиссия предложила установить манеж между диаметром в 11,5 метра вместо традиционных для цирков всего мира 13-ти. Уплотнив места для сидения, предложили размещать на представления до 800 зрителей.Радикальная реконструкция здания и дальнейшее переустройство цирка затормозилось: для этого не нашлось средств. Страна вступила в период выполнения напряженных программ по индустриализации. Средства во многих городах, в том числе и в Уфе, выделялись лишь на возведение промышленных гигантов. Строящиеся предприятия требовали все большего числа рабочих. В 1930 году в здании бывшего цирка открывается фабрично-заводское училище по обучению рабочих-строителей. Спустя год в нем был размещен коммунально-строительный техникум. Здание было коренным образом реконструировано: надстроили два верхних этажа, вместо цирковой арены устроили простую лекционную аудиторию.Техникум занимал лекционную аудиторию в этом здании (с небольшим перерывом в период войны) до середины 60-х годов, пока не был переведен в специально выстроенное помещение на проспекте Октября. Вслед за этим в здании бывшего цирка разместился Уфимский филиал Всесоюзного заочного финансово-экономического института. В наши дни в нем занимаются студенты Башкирского института физической культуры.