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19 февраля 2019 года жители Башкирии смогут наблюдать Суперлуние

Добавлено: 03.02.19
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Рубрика: Общество / Это интересно
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19 февраля 2019 года жители Башкирии смогут наблюдать Суперлуние

В феврале жители Башкирии смогут наблюдать главное Суперлуние 2019 года. Оно произойдет уже 19 февраля — в этот день Луна окажется на самом минимальном расстоянии от Земли в 2019 году.

По информации специалистов Уфимского городского планетария, начнется Суперлуние в 14.07 по уфимскому времени. В этот момент, Луна пройдет точку перигея и будет находиться от Земли на расстоянии 356 761 км, а в 20.53 произойдет полнолуние. Разница между перигеем и полнолунием составит менее 7 часов.

По своей сути Суперлуние – это полнолуние или новолуние, во время которого Луна находится вблизи перигея — на ближайшем расстоянии от Земли. Суперлуние и микролуние — астрологический, а не астрономический термин. Во время Суперлуния полная Луна имеет наибольший размер и яркость, поскольку находится вблизи перигея. Суперлуна выглядит примерно на 12-14% больше, чем Микролуна и на 7% больше, чем средняя полная Луна. Наблюдать можно только СуперПолнолуние, т.к. во время СуперНоволуния Луна не видна.

Ничего необычного в суперлуние не происходит, заметить разницу в размерах и яркости Луны может, наверное, только очень внимательный наблюдатель. Правда в суперлуние ожидается больший диапазон в океанских приливах и отливах, которые, как известно, являются следствием гравитационного воздействия Луны на Землю.

Следующее СуперПолнолуние будет наблюдаться на Земле 9 марта 2020 года. Разница между перигеем и полнолунием составит 13 часов.

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