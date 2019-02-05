Уфимское пехотное училище начало формироваться 7 июля 1941 года. Начальником был назначен полковник Н.С.Никитченко, военным комиссаром - полковой комиссар Н.М.Матвеев. Это учебное заведение готовило командиров стрелковых, пулеметных и минометных подразделений. Срок обучения был шестимесячным, учеба продолжалась по 12 часов в сутки с максимальным использованием стрелковых, тактических, инженерных сооружений, тиров, стрельбищ. Условия полевых занятий и тактической подготовки были приближены к боевым. Летом 1942 года весь личный состав училища во главе с его начальником был отправлен на защиту Сталинграда.

Новым начальником стал участник гражданской войны, фронтовик полковник М.С.Назаров. Он возглавлял училище до его расформирования. В ходе войны училище перешло на двухгодичный срок обучения. При подготовке будущих офицеров учитывалась потребность в специалистах, владеющих советской военной наукой, боевой техникой и вооружением, организацией и ведением общевойскового боя. В училище стали приниматься выпускники суворовских училищ. В состав преподавателей вливались выпускники военных академий. За время своего существования училище произвело двадцать выпусков. За время войны из училища отправлено на фронт 4783 офицера. С Уфимским военным пехотным училищем связана биография Героев Советского Союза И.Т.Гришина, Ф.Н.Жилы, Т.Л.Нуркаева, Г.И.Идрисова, И.П.Серикова, А.С.Пискунова, П.А.Родыгина. Здание, где размещалось Уфимское пехотное училище, построено в начале XX века и принадлежало купцу Степанову-Зорину.В мае 1965 года на фасаде здания по улице К.Маркса, 55, установлены мраморные мемориальные доски с надписью на русском и башкирском языках: "В этом здании в годы Великой Отечественной войны находилось Уфимское пехотное училище".Училище было расформировано в 1956 году.