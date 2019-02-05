Уфимское пехотное училище
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Уфимское пехотное училище начало формироваться 7 июля 1941 года. Начальником был назначен полковник Н.С.Никитченко, военным комиссаром - полковой комиссар Н.М.Матвеев. Это учебное заведение готовило командиров стрелковых, пулеметных и минометных подразделений. Срок обучения был шестимесячным, учеба продолжалась по 12 часов в сутки с максимальным использованием стрелковых, тактических, инженерных сооружений, тиров, стрельбищ. Условия полевых занятий и тактической подготовки были приближены к боевым. Летом 1942 года весь личный состав училища во главе с его начальником был отправлен на защиту Сталинграда.
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В мае 1965 года на фасаде здания по улице К.Маркса, 55, установлены мраморные мемориальные доски с надписью на русском и башкирском языках: "В этом здании в годы Великой Отечественной войны находилось Уфимское пехотное училище".
Училище было расформировано в 1956 году.
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