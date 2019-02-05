Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Белорецком районе сегодня зарегистрировали температуру -41 градус

В Белорецком районе сегодня зарегистрировали температуру -41 градус

Добавлено: 05.02.19
Просмотров: 122
Рубрика: Общество / Это интересно
Теги: Белорецкий район
Комментарии (0)
В Белорецком районе сегодня зарегистрировали температуру -41 градус

Знаменитое своими низкими температурами воздуха село вновь привлекло к себе внимание. Пока уфимцы утепляются, чтобы не замерзнуть в -25, жители Уткалево увидели на градусниках шокирующие показатели. Фотографию термометра опубликовал Ришат Хайбуллин на своей страничке в соцсетях.

В Белорецке в крупном пожаре погибла пожилая женщина

Читайте также:

В Белорецке в крупном пожаре погибла пожилая женщина
Известно, что село находится в низине и там собирается холодный воздух с гор. Именно поэтому оно славится низкими температурами. Так, сегодня утром в Уткалево было -41. Как вышло солнце, стало немного теплее.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
Мэр Сибая обратился к жителям с рекомендациями в связи со смогом в городе
Происшествия
Мэр Сибая обратился к жителям с рекомендациями в связи со смогом в городе
Стало известно, что подарил на Новый год Радий Хабиров главам администраций
Политика
Стало известно, что подарил на Новый год Радий Хабиров главам администраций
Радий Хабиров назвал тарифы на вывоз мусора самыми низкими в ПФО
Экономика
Радий Хабиров назвал тарифы на вывоз мусора самыми низкими в ПФО
В Белорецком районе выпавшая из грузовика арматура повредила встречный автобус
Происшествия
В Белорецком районе выпавшая из грузовика арматура повредила встречный автобус
Радий Хабиров назвал Джеффа Монсона своим другом
Это интересно
Радий Хабиров назвал Джеффа Монсона своим другом
В РЭО ГИБДД города Уфы умер мужчина не выстояв своей очереди
Происшествия
В РЭО ГИБДД города Уфы умер мужчина не выстояв своей очереди
Рустэм Хамитов возмутился низкими показателями доходов от лесопромышленного комплекса
Экономика
Рустэм Хамитов возмутился низкими показателями доходов от лесопромышленного комплекса
В Уфе починили 100-метровый термометр
Общество
В Уфе починили 100-метровый термометр
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: