В Белорецком районе сегодня зарегистрировали температуру -41 градус
Комментарии (0)
Знаменитое своими низкими температурами воздуха село вновь привлекло к себе внимание. Пока уфимцы утепляются, чтобы не замерзнуть в -25, жители Уткалево увидели на градусниках шокирующие показатели. Фотографию термометра опубликовал Ришат Хайбуллин на своей страничке в соцсетях.
Читайте также:В Белорецке в крупном пожаре погибла пожилая женщина
Читайте также
Происшествия
Мэр Сибая обратился к жителям с рекомендациями в связи со смогом в городе
Политика
Стало известно, что подарил на Новый год Радий Хабиров главам администраций
Экономика
Радий Хабиров назвал тарифы на вывоз мусора самыми низкими в ПФО
Происшествия
В Белорецком районе выпавшая из грузовика арматура повредила встречный автобус
Это интересно
Радий Хабиров назвал Джеффа Монсона своим другом
Происшествия
В РЭО ГИБДД города Уфы умер мужчина не выстояв своей очереди
Экономика
Рустэм Хамитов возмутился низкими показателями доходов от лесопромышленного комплекса
Общество
В Уфе починили 100-метровый термометр