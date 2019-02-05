В Белорецком районе сегодня зарегистрировали температуру -41 градус

Знаменитое своими низкими температурами воздуха село вновь привлекло к себе внимание. Пока уфимцы утепляются, чтобы не замерзнуть в -25, жители Уткалево увидели на градусниках шокирующие показатели. Фотографию термометра опубликовал Ришат Хайбуллин на своей страничке в соцсетях.

Известно, что село находится в низине и там собирается холодный воздух с гор. Именно поэтому оно славится низкими температурами. Так, сегодня утром в Уткалево было -41. Как вышло солнце, стало немного теплее.