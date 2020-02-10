Голод и эпидемии в Уфе в 1921–1922 гг

Голод и эпидемии 1921–1922 гг., в России в целом и в Уфе в частности, стали результатом, с одной стороны, неурожая и засухи, с другой – политики военного коммунизма, проводившейся большевиками в условиях Гражданской войны.







По официальным данным, в 1919–1921 гг. в Уфимской губернии и Башкирской республике у крестьян было изъято по продразверстке около 29 миллионов пудов хлеба и множество других продуктов.









Летняя засуха 1921 г. почти полностью уничтожила хлебные посевы, а запасов продовольствия к тому времени уже не оставалось ни в селах, ни в городах. В крае начался голод и вслед за ним эпидемия холеры с высоким смертельным исходом. Переправа 25-й стрелковой Чапаевской дивизии через Белую в районе железнодорожного моста 9 июля 1919 г. Из-за голода в начале 1922 г. среди населения стали распространяться цинга и тиф.С помощью организации «Башобкомпомголод» Наркомздрав БАССР получил три тысячи пайков, но этого было недостаточно; были отпущены и распределены небольшие кредиты на противоэпидемические мероприятия, сформировано несколько противоэпидемических отрядов, организованы «питательные пункты» и эпидемические бараки.Неурожай, голод и эпидемии заставили правительство Советской России обратиться к международной помощи. Наиболее реальную помощь оказала АРА – администрация помощи, работавшая на территории края с ноября 1921 г. по июнь 1923 г. и размещавшаяся в каменном двухэтажном доме конезаводчиков Ляховых (ныне – один из корпусов поликлиники № 2 по ул. Пушкина, 99).Уфимский комитет РКП(б) одной из задач считал «своевременной информацией о борьбе с голодом и эпидемией поддерживать бодрость населения до наступления теплых дней». Проблема заключалась в другом – зачастую инфекционные больные стояли в очередях, заражали других. Газеты писали о случаях, когда врачи, приехав к тифозным больным, узнавали, что они отведены в очередь на получение обеда в столовой АРА.Городские власти отказывались открывать в городах походные кухни для пришлого сельского населения, опасаясь наплыва голодающих в города, что могло осложнить и так непростую эпидемическую обстановку.

Митинг в северной части Верхнеторговой площади В 1921 г. Наркомздрав республики вместо военно-санитарного управления создал санитарно-эпидемиологический отдел, ориентированный на работу с гражданским населением – дезинфекцию одежды и белья, частных квартир и учреждений. На местах при исполкомах были организованы медико-санитарные отделы. Несмотря на эти меры, в 1922 г. в Башкирии вспыхнула эпидемия холеры. На экстренном заседании правительства республики было решено создать чрезвычайную комиссию по борьбе с эпидемией. За время действия комиссия разослала сотни литров антихолерной дивакцины, в короткие сроки значительной части населения республики были сделаны прививки. Все армейские казармы были продезинфицированы, оборудованы три карантинных пункта, проведена санитарная очистка городов и сел, уборка и погребение трупов, находившихся на улице, улучшено водоснабжение. К концу лета 1922 г. эпидемия была ликвидирована и чрезвычайная комиссия распущена.

На фото: Митинг в северной части Верхнеторговой площади