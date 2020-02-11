Первые автомобили в Уфе

В Уфе первые автомобили появились в начале 20 века. Уфимская городская дума в 1906 году установила в пользу города наряду со сборами с лошадей, содержащихся частными лицами, сборы «…б) с велосипедов по 1,50 рублей в год с каждого и в) с автомобилей по три рубля в год с каждого».







В связи с увеличением в городе количества единиц механического транспорта в 1908 году было утверждено положение о порядке езды на велосипедах и автоматических экипажах. Тогда же возник и первый запрет: нельзя было ездить в Ушаковском парке (парк Ленина).











4 августа 1911 года в Уфимскую городскую управу обратился Захарий Лукич Еремин с просьбой «разрешить ему производство извозного промысла на автомобиле». Управа передала документ Думе, которая высказалась за разрешение движения авто по городу для перевозки пассажиров и установление сбора в размере 10 рублей в год с автомобиля с уплатой в доход города и с соблюдением таксы за провоз.После изучения опыта внедрения нового вида транспорта другими городами городская управа выработала новые расценки и правила: «За каждый автомобиль, допущенный к работе, уплачивается в доход города 25 рублей, причем скорость движения по городу не более 15 верст в час, а шоферы должны иметь установленные свидетельства в знании умелого управления автомобиля, причем они по усмотрению городского управления могут быть подвергаемы испытанию в этом знании». При выполнении вышеуказанных условий городская управа давала разрешение на управление автомобилем. Архивные документы помогли засвидетельствовать одно из первых уфимских дорожно-транспортных происшествий: «Ясным днем 23 июня 1913 года водитель авто № 10 почему-то не смог разъехаться на Телеграфной (ныне ул. Цюрупы) с возом Федора Родионова».В 1914 году, после начала Первой мировой войны и проведения мобилизации всего автотранспорта, оказалось, что в Уфе имелось 19 автомобилей: 4 авто принадлежали организациям и 15 находились в личном пользовании. Все машины состояли на учете полиции и имели номерные знаки (порядковые номера). Любопытно, что в это самое время по городу разъезжали на своих экипажах около 400 извозчиков.Автомобиль под номером 1 — это был 17-сильный «Лаурин и Клемент» — принадлежал лесопромышленнику Михаилу Артемьевичу Лаптеву (в его особняке сейчас располагается художественный музей имени М. В. Нестерова). В распоряжении дворянина Б. Н. Ляудянского были 25-сильный «Пармен» и 50-сильный «Жермен». Мещанину А. И. Кузнецову также принадлежали 2 машины: 30-сильный «Карета дорран» и 16-сильный авто производства завода Клеман Баяр. Купец А. Манаев держал «Лорен-Дитрих», дворянин П. Спасский — «Жермен», П. Кузнецов — «Фиат». У купцов менее именитых и автомобили были поскромнее (мощностью 5-10 лошадиных сил): С. Стуколкин, Серебреников и В. Вахитов — «Олдсмобиль», В. Круглов — «Синклор», Н. Выховский — «Опель» и т.д.Продажей и ремонтом автомобилей занимался Николай Никанорович Степанов, имевший собственный корпус на Верхне-Торговой площади.После революции 1917 года о положении с автомобилями можно судить по «Докладу о деятельности Уфимского Губтранса с 1 января по 1 августа 1922 года». Состояние автотранспорта на 1 января 1922 года было крайне тяжелым, так как из 12 машин, находящихся в распоряжении Губтранса, оказались годными для эксплуатации только три: грузовой автомобиль «Напир», полугрузовик «Форд» и мотоцикл с коляской «Некорсу». Другие машины «Гай», «Будэ», «Подсус», «Опель», «Форд», «Грегуар», «Лаурин и Клемент» и 2 мотоцикла «Сантим» бездействовали из-за отсутствия к ним запасных частей. К тому же не было у автомобилистов и хорошо оборудованной ремонтной мастерской. И все-таки к концу отчетного периода (1 августа) рабочие восстановили 4 машины.

Писатель Сергей Чекмарев, который не раз посещал Уфу в 1932—1933 гг., отмечал, что «трамвая нет, ходит автобус, но его редко встретишь, и всегда он набит, как дурак. Автобусы — большей частью грузовые машины, на которых сделаны скамеечки. В таком виде они носят название «открытых» машин... Автомобиль я пока видел только один, перед зданием ЦИК и СНК».



В 1936 году в Уфе были открыты 5 автобусных маршрутов: Первомайская площадь — Уральский проспект (ныне бульвар Ибрагимова), хлебозавод — Советская больница, центр города — железнодорожный вокзал и пристань, центр — макаронная фабрика, центр — моторный завод (ныне УМПО). До вокзала и пристани автобусы ходили круглосуточно. В целом по городу на всех маршрутах работало около 20 машин. 14 января 1938 года был открыт автобусный маршрут Верхне-Торговая площадь — Цыганская поляна.



В июле 1938 года Уфа получила 5 комфортабельных легковых автомобилей «М-1» для городского таксомоторного транспорта. Стоянки такси располагались на привокзальной площади и у диспетчерской на Верхне-Торговой площади. Цену проезда временно до получения тарифов из Москвы установили в размере 1 рубля 20 копеек за 1 километр.



