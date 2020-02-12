История установки памятника МиГ-19 перед главным корпусом УГАТУ в Уфе
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МиГ-19 - это первый в мире серийный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик. Причём конкретный самолёт, установленный перед уфимским университетом, пилотировали ранее известные в СССР лётчики. Среди них: летчик-космонавт Георгий Береговой, летчик-испытатель Степан Микоян, и лётчик Владимир Серегин, погибший впоследствии вместе с Юрием Гагариным.
Торжественное открытие памятника состоялось 7 мая 1974 года. Это право было предоставлено почётному гостю вуза – известному лётчику, нашему земляку Дважды Герою Советского Союза Мусе Гарееву.
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