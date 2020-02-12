История установки памятника МиГ-19 перед главным корпусом УГАТУ в Уфе

МиГ-19 - это первый в мире серийный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик. Причём конкретный самолёт, установленный перед уфимским университетом, пилотировали ранее известные в СССР лётчики. Среди них: летчик-космонавт Георгий Береговой, летчик-испытатель Степан Микоян, и лётчик Владимир Серегин, погибший впоследствии вместе с Юрием Гагариным.







Торжественное открытие памятника состоялось 7 мая 1974 года. Это право было предоставлено почётному гостю вуза – известному лётчику, нашему земляку Дважды Герою Советского Союза Мусе Гарееву.

С тех пор самолёт стал символом УГАТУ, его визитной карточкой. Здесь проходят самые главные мероприятия вуза: торжественная линейка для первокурсников, вручение дипломов выпускникам, военно-спортивная эстафета в честь 9 мая, студенческие флэшмобы и праздники. А ещё здесь студенты назначают свидания и обязательно приходят сюда в день свадьбы. На монументе высечено: «Штурмующим, дерзающим, творящим». Это слова не только о тех, кто создаёт лучшую в мире авиационную технику, но и о тех, кто сегодня учится и готовится прийти им на смену.