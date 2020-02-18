7 интересных фактов об уфимских кинотеатрах

Большинство мусульманского населения Башкирии в довоенное время плохо владело русским языком, поэтому на кадры кинопленки в фабричных условиях наносили субтитры на башкирском языке.







1. Все началось с электротеатров

В 1904 году в Уфе появляются специально приспособленные для синематографа помещения. Сначала ленты крутят в залах Дворянского собрания и Общества любителей физических упражнений. Впоследствии уже запускаются профессиональные электротеатры. В «Справочной книге города Уфы» за 1911 год упоминается, что здесь их работало пять штук — «Вулкан», «Луч», «Мир», «Фурор» и «Эффект». К слову, тогда стоимость сеанса в уфимских кинотеатрах относительно невысока. Даже премьерный показ редко мог облегчить карман посетителя более чем на полрубля. В обычные дни цена ниже. Для сравнения: стоимость обеда в дешевой забегаловке (суп мясной, каша с фунтом хлеба) — копеек 10.









Фильмы того времени показывали под аккомпанемент так называемого тапера, который параллельно с кино играет музыку, чаще всего на пианино. Продолжительность сеанса — от нескольких минут до 1,5–2 часов. Афиши бьют по глазам дикими заголовками: «Мертвые повелевают», «В лапах негодяя». Также с успехом проходят в прокате мелодрама «Жена или грелка» и документалка для мечтателей «Париж весной». Сюжеты были несложными, но захватывающими. Например, в криминальной драме «Шкаф смерти» (1914 г.) дочь акробата Зина прячет возлюбленного в железном ящике, но потом не может его освободить и он погибает.До 1919 года кинематограф в стране был делом абсолютно коммерческим. Но советская власть быстро взяла кино в свои руки, используя его для пропаганды социалистической идеологии и воспитания — учитывая малограмотность и даже безграмотность основной части населения. Разумеется, Уфа тоже попала под раздачу. Кино настойчиво внедряли в уфимский быт, поэтому в начале 20-х гг. стали повально открываться кинотеатры. Помещений катастрофически не хватало, кинопросмотры стали устраивать в Доме труда и искусства (ныне Башкирский государственный театр оперы и балета) и Доме имени Ленина (главный корпус нынешнего авиационного колледжа). Многие кинотеатры работали в малоприспособленных помещениях, в том числе и в бывших церквях.Большинство мусульманского населения Башкирии в довоенное время плохо владело русским языком, поэтому на кадры кинопленки в фабричных условиях наносили субтитры на башкирском языке. Самое забавное, что эту работу выполняли только в Минске и Москве, хотя то же самое можно было делать и в Уфе: требовалось лишь производственное помещение и сто тысяч рублей на закупку оборудования.Шофер Горкомхоза Степан Стуколкин в 60-е годы увлекся кинематографом, стал организовывать просмотры в «Родине» с обсуждениями. Через несколько лет он возглавил передвижной детский кинотеатр «Малыш». Как любили писать в советской прессе, без отрыва от производства он изучил кинодело, а с помощью коллег по работе — сварщика и слесаря — отремонтировал автобус. С 1963 года появился маршрут, дни и часы приезда в определенные точки. Дети были в восторге, потому что там крутили мультфильмы. Возможно, ваши родители тоже помнят радость от посещения «Малыша».

6. Победа!

Первый камень в основание фундамента кинотеатра «Победа» был заложен 9 мая 1945 г. Еще символичнее, что поначалу кинотеатр строился силами немецких военнопленных. Происходило это практически в чистом поле, на котором раньше сажали картошку. Здание кинотеатра на этом участке оказалось первым, все остальные строились уже после него.



7. С чего начиналась «Родина»

Кинотеатр «Родина» хоть и младше на 4 года «Победы», но решение о его строительстве было принято раньше собрата — в 1938 году. Уже после того, как была построен кинотеатр в Черниковске, о старом проекте замолвили слово и приступили к строительству. Интересно, что архитектором в обоих случаях выступил москвич Сергей Якшин. Кстати, он даже мог получить Сталинскую премию за «Родину», но в 1954 году Хрущев выступил с инициативой о преодолении архитектурных излишеств и кинотеатр раскритиковали. Забавно, что, несмотря на критику, он же позднее спроектировал здание Башкирского драмтеатра им. Гафури, но это уже другая история. Сейчас кинотеатр «Родина» входит в число объектов культурного наследия РФ.

Источник: Андрей Королёв