Что подарить мужчине на 23 февраля

В предстоящую субботу, 23 февраля, жители страны отметят один из самых важных в году государственных праздников — День защитника отечества. Несмотря на то, что в Вооруженных силах работают и представительницы прекрасного пола, негласно 23 февраля стал настоящим "мужским" днем. Дамы с ног сбиваются в поисках оригинального или полезного подарка для своего защитника.







Поздравить с праздников стоит в этот день любимого отца и брата, супруга или парня, а также коллег по работе. Главное правило наши дамы уже усвоили — чем лучше подарок будет на 23 февраля, тем требовательнее можно становиться перед 8 марта, в которое отмечается уже сугубо женский день.









Социологическое исследование показало, что наши дамы в преддверии праздника довольно активны — более 93% россиянок готовятся к 23 февраля и собираются поздравить хотя бы одного мужчину из своего окружения, передают "Известия".То же исследование дало понять, о чем же мечтают представители сильного пола. Принято шутить, что на 23 февраля нужно дарить носки и пену для бриться, но представители сильного пола, оказывается, не об этом мечтают. Так, самыми желанными подарками названы гаджеты, часы и автомобили. Но это довольно дорогостоящие подарки, так что далеко не у каждого исполнится мечта через несколько дней.Большинство опрошенных женщин не собираются тратить на подарок мужчине более тысячи рублей — за такие деньги вряд ли получится приобрести вышеуказанные популярные подарки. А потому дамы отдают предпочтению средствам по уходу или одежде.Исследование сервиса Avito показало, какие подарки мужчины больше всего хотят получить в этом году на 23 февраля.В число желанных презентов попали гаджеты, часы и автомобили. Однако, согласно опросу, получат мужчины средства по уходу за телом и одежду. Также некоторые подарят любимому домашнее животное, а некоторые, по старинке, обойдутся носками и дезодорантом.Выбирая подарок для близкого человека, а в данном пункте речь пойдет про отца или брата, думать стоит в первую очередь о практичности. Это не тот случай, когда вы должны думать об оригинальности и желать удивить — вас и так любят, даже если вы довольно скучная и банальная особа. А вот подарок, который будет полезен, или о котором близкий человек давно мечтал — самое то.Самый простой способ выбрать правильный подарок — спросить, а что человеку, собственно, нужно. Если у вас доверительные отношения, то договориться вы сможете без особого труда.При этом если все же хотите сделать именно сюрприз, то ориентируйтесь по вкусам человека. Это может быть набор для рыбалки или охоты, аксессуар в виде галстука или запонок, билеты в кино или в театр на двоих, или даже банальная дрель — вам лучше знать, в чем нуждаются ваши близкие, что коллекционируют и чем были бы рады.Первое правило — сначала обдумываем бюджет, который собираемся потратить, а после уж идем выбирать подарок, ведь в ином случае вас может ждать огромное разочарование.Любимого в праздник хочется удивить и порадовать как никого другого, ведь впереди 8 марта, а значит ответной радости ждать придется недолго.В случае с супругом, парнем, любовником, опираться стоит также в первую очередь на бюджет, который планируете потратить, а также на эффект, который хотите произвести. Возможно, вы давно в отношениях, а потому не видите смысла проявлять оригинальность, а просто купите человеку то, что ему давно нужно. Или, наоборот, вы только познакомились, но вы хотите произвести на предполагаемого партнера неизгладимое впечатление. Ситуация может усложниться и тем, что вы пока не знаете интересов одариваемого вами человека.

В данном случае стоит обращать внимание на аксессуары и гаджеты — присмотритесь, в каком стиле одевается человек, и дарите нечто подходящее. Также, если ваш избранник не рьяный спортсмен, отличным подарком может стать оригинальная сигара либо же алкоголь в "прикольном" оформлении. Если же спортсмен, это даже к лучшему — отправляйтесь в спортивный магазин и там вам подскажут, чем можно удивить вашего любимого.



К более современным подаркам в наше время относятся: абонемент в барбершоп или боулинг, или на любое другое развлечение, в том числе оригинальное, билеты на концерт или на какой-нибудь мастер-класс, наборы автомобилиста, спортсмена, кинолюбителя и подобное.



Нельзя не отметить, что выбрать подарок довольно легко, если вы хотя бы приблизительно знаете, чем увлекается человек, и что ему необходимо в первую очередь. Если же задача стоит перед вами сложная — доверьтесь интуиции. Возможно, ваш любимый и пене для бриться в случае чего будет рад, если вы, например, подарите ее в красивой интимной обстановке, да еще и в время вкусно приготовленного ужина.