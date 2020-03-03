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Дубки или Архиерейская слобода в Уфе

Добавлено: 03.03.20
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Рубрика: Общество / Это интересно
Теги: История возникновения Уфы
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Дубки или Архиерейская слобода в Уфе

Вообще-то коренным уфимцам эта часть Уфы больше известна как Архиерейка. Полтора века назад Руф Игнатьев писал, что Архиерейская слобода существовала уже в XVIII веке под именем Волновой и Волнушки.

Сегодня топоним этот сохранился лишь в названии одной улицы - Волновой, а лет 100 назад была ещё и Волновая Средняя и Волновая Нижняя. В 1746 году «слободка Волнушка сгорела от нечаянного случая вся, а было всего 20 дворов», - писала Уфимская провинциальная канцелярия оренбургскому губернатору Ивану Ивановичу Неплюеву. 

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Сейчас может показаться странным, что здесь, практически в шаговой доступности от центра, тогда было всего двадцать дворов. Но не стоит забывать, что так называемая Новая Уфа, то есть часть города, расположенная северо-западнее нынешней улицы Цюрупы, стала застраиваться только с 1820-х годов, и центра в районе Верхнеторговой площади, как и самого Гостиного двора, в начале XIX века не существовало. Тогда возникает вполне естественный вопрос: что же так привлекло первопоселенцев? Конечно, близость реки-кормилицы. Близость от центра города привела к заселению этого не очень удобного для строительства места, несмотря на то, что жителям Архиерейской слободы в весеннюю и осеннюю распутицы приходилось карабкаться по грязным и скользким дорожкам, да и зима не была слишком удобным временем для передвижения по крутому склону.

Даже сегодня к некоторым домам Архиерейки подъездных путей нет, а представьте себе, каково приходилось её жителям лет 50 назад: все без исключения дома отапливались дровами, а таскать их приходилось, что называется, на собственном горбу. Но зато, когда в период высокой воды по Белой шёл лес, все слободские вооружались баграми, ведь приплывшие с верхнего течения Белой и Уфимки или отбившиеся от плотов брёвна - это не только дрова, но и стройматериал. И так продолжалось до самого прекращения молевого сплава в конце 1970-х.

Источник: А.Чечуха
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