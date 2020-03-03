Дубки или Архиерейская слобода в Уфе
Вообще-то коренным уфимцам эта часть Уфы больше известна как Архиерейка. Полтора века назад Руф Игнатьев писал, что Архиерейская слобода существовала уже в XVIII веке под именем Волновой и Волнушки.
Сегодня топоним этот сохранился лишь в названии одной улицы - Волновой, а лет 100 назад была ещё и Волновая Средняя и Волновая Нижняя. В 1746 году «слободка Волнушка сгорела от нечаянного случая вся, а было всего 20 дворов», - писала Уфимская провинциальная канцелярия оренбургскому губернатору Ивану Ивановичу Неплюеву.
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Даже сегодня к некоторым домам Архиерейки подъездных путей нет, а представьте себе, каково приходилось её жителям лет 50 назад: все без исключения дома отапливались дровами, а таскать их приходилось, что называется, на собственном горбу. Но зато, когда в период высокой воды по Белой шёл лес, все слободские вооружались баграми, ведь приплывшие с верхнего течения Белой и Уфимки или отбившиеся от плотов брёвна - это не только дрова, но и стройматериал. И так продолжалось до самого прекращения молевого сплава в конце 1970-х.