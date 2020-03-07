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Уфимский аэроклуб им. Героя Советского Союза Мусы Гареева: история создания

Добавлено: 07.03.20
Просмотров: 443
Рубрика: Общество / Это интересно
Теги: История возникновения Уфы
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Уфимский аэроклуб им. Героя Советского Союза Мусы Гареева: история создания

Уфимский аэроклуб им. Героя Советского Союза Мусы Гареева. Был открыт в 1934 г., состоял из авиамодельной, планерной и самолетной секций. Первоначально располагал лишь фанерным самолетом У-2.

В предвоенные годы были построены парашютная вышка, самолетно-планерная станция, приобретены 45 самолетов ПО-2. Авиамоделисты добились крупных успехов на всесоюзных соревнованиях, установив восемь рекордов мира и Европы, а также ряд всесоюзных. 
 

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В годы Великой Отечественной войны четырнадцать воспитанников Уфимского аэроклуба были удостоены звания Героя Советского Союза. В ноябре 1941 г. из аэроклуба в действующую армию были переданы самолеты ПО-2 с летно-техническим составом, работа клуба на время замерла. Но в декабре из Москвы в Уфу был эвакуирован и слит с Уфимским так называемый Кировский аэроклуб. В Уфе московские курсанты доучивались и отсюда отправлялись на фронт. 
 
В конце 1942 г. Уфимский аэроклуб со всеми инструкторами и техниками, аэродромными сооружениями и авиамастерскими был передан воздушным силам военно-морского флота, а некоторые из самолетов и клубные парашюты использовались для оснащения создаваемых в то время воздушно-десантных частей. 

В целом, Уфимский аэроклуб в войну смог подготовить столько летчиков и парашютистов, что сравнить это можно только с работой большого военного авиационного училища. Имена выпускников – в числе лучших летчиков истребительной и штурмовой авиации страны. В их честь в 1971 г. на здании областного комитета ДОСААФ открыта мемориальная доска. 
 
Воспитанниками аэроклуба были чемпион мира В. Марюткин, чемпион СССР А. Сырчин, 14 рекордсменов мира по парашютному спорту. Аэроклуб дважды переименовывался – сначала в авиационно-спортивный клуб им. 30-летия ВЛКСМ, затем в авиационно-спортивный клуб ДОСААФ (ныне ОСТО РБ). 
С.Синенко

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