Солдатское озеро в Уфе: версии происхождения

Одна из самых ярких достопримечательностей парка им. Якутова - Солдатское озеро. Когда оно появилось - доподлинно неизвестно. В середине 19 в. его уже обозначали на карте. Имеется несколько версий происхождения озера.







Согласно самой сказочной легенде мимо озера однажды шёл солдат в дырявых сапогах. Увидев около него чьи-то новые сапоги, он их надел, и сапоги увели его в озеро. По другой версии оно названо так из-за того, что на берегу озера отдыхали находившиеся на излечении в уфимских госпиталях солдаты Первой Мировой и Великой Отечественной войн (существует также неправдоподобная легенда, что в озеро бросали ампутированные конечности солдат). Однако наиболее достоверной считается версия, согласно которой озеро названо по некогда существовавшим рядом с ним Солдатским огородам (ныне на их месте находится южная часть парка им. Якутова) для поливки которых использовалась озёрная вода.













Местом народных гуляний территория у озера стало еще в 1902 году, когда указом Уфимского попечительства о народной трезвости было решено проводить различные мероприятия у Ивановского кладбища в Северной слободе. В этой слободе жило много рабочих, строивших железную дорогу, приказчиков, мастеровых, попадалась и интеллигенция. Для них Попечительство устраивало на озере лекции о вреде пьянства, организовывало библиотеки и чайныеСам парк рядом с озером был разбит в 1904 году, а в 1930 году было облогорожено и озеро. Здесь впервые организовали катание на лодках. Вплоть до 1990-х годов озеро подпитывали - специально для этого была проведена труба.Уровень воды в озере постоянно меняется, поэтому существует мнение, что под озером существует еще одно - подземное.

Озеро находится на бывшем кладбище?

Это почти правда. Кладбище было совсем рядом. Весь район парка и Дворца пионеров (сейчас находится сразу за зданием банка «УралСиб» на ул. Революционной) – разграбленный в советское время Ивановский погост.



В 70-ые годы XIX века Ивановское (Иоанновское кладбище) было на самом конце Уфы, за ним проходила граница города. Стояли ворота с головой Иоанна Предтечи, была небольшая церковь имени этого святого. На кладбище хоронили видных деятелей Уфы, дворян и помещиков.



Когда умер Ленин, то власти Уфы решили строить памятник вождю и каменоломню сделать из могильных камней, установленных на кладбище. Церковь была разрушена, священники репрессированы.