О пожарах и пожарных дореволюционной Уфы









Уфа , с самого начала построенная как крепость из растущих вблизи дубовых деревьев, была очень подвержена пожарам. И они на протяжении всей истории города были буквально бичем Уфы.

В 1759 году 23 мая в результате попадания молнии в Михайловскую башню Кремля, сгорел почти весь город. На основе материалов Уфимской провинциальной канцелярии, пожар был описан так:

«...Михайловская башня, а от оной гоубтвахтная, караульная изба с сеньми и воеводский дом, так и канцелярия с некоторыми указами, протоколами, журналами и протчими делами и несколько гербовой и простой бумаги, да в соборной церкви несколько ж церковных украшений и на колокольне боевые часы, тюрьма с острогом, девичий монастырь з двумя церквами и протчее... згорело».









Пожар не ограничился Кремлем, всего сгорело 210 дворов. В 1803 году в Уфе сгорело 77 домов, в 1804—83, в 1816 сгорела треть домового фонда города. Большой пожар возник в 1821 году. Он уничтожил более половины Уфы. Вот как описывает его в своем дневнике М.С. Ребелинский: «... набатный звон колоколов, барабанный бой на улице, крик, шум, суматоха, вид пылавшего города, в котором все строения были де-ревянными...». Причиной последнего большого пожара явилось распоряжение тогдашнего губернатора Уфы Наврозова (по мнению краеведа Н.Н.Барсова), приказавшего сжечь навоз, якобы дым уничтожит сибирскую язву — болезнь крупного рогатого скота, которая тогда свирепствовала в городе. Соорудили навозный вал и подожгли. Несмотря на значительную удаленность вала от города, это не помешало Уфе сгореть.В 1825 году в Уфе организовали пожарную часть, по городу устроили сеть пожарных вышек.В 1827 году на средства горожан создали, наконец, пожарную команду из 12 человек. В середине XIX века она состояла из брандмейстера, двух унтер-брандмейстеров и 46 рядовых пожарных, пожарных лошадей было 38. Расходы на пожарное дело лишь за 1855—1856 годы составили почти 4 тысячи рублей серебром. Назначили штраф за курение на улицах — от 50 копеек до 1 рубля серебром. В 1831 году на Троицкой площади, неподалеку от Троицкой церкви открыли здание пожарной части за №2, в 1869 году на Казанской улице построили многоэтажное здание пожарной охраны (ныне Октябрьской революции, 14). Городская пожарная часть размещалась и на улице Александровской, неподалеку от электростанции инженера Н. В. Коншина (ныне улица К. Маркса). Имелась пожарная часть и на выезде из города, там, где брал свое начало Старый Сибирский тракт (напротив Аграрного университета), она, правда, была достроена после революции 1917 года. Пожарные каланчи города Уфы сохранились на улице Октябрьской революции и около парка имени И. С. Якутова.

Во второй четверти XIX века больших пожаров Уфа уже не знала. Специальные техники занимались в Уфе мероприятиями по предот- вращению пожаров. Они имели значительное по тем временам жалование. Так в 1914 году вышел приказ Уфимского губернатора за № 7 о том, чтобы инструктору огнестойкого строительства Эдгарду Густавовичу Пену с 1 февраля 1914 года увеличить оклад жалования с 1080 рублей до 1200 рублей в год. Сказалось и то, что новая застройка проводилась планово, с учетом противопожарных мер, промышленные заведения и кузницы переносились за город.