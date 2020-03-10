История Уфимского аэропорта

Регулярные авиаперевозки в стране начались с окончанием гражданской войны. Объявленная новая экономическая политика (НЭП) оживила хозяйственную жизнь. Возобновилась работа знаменитой нижегородской ярмарки. Чтобы обеспечить регулярное и быстрое сообщение между Москвой и этим волжским городом в 1923 году открывается первая линия воздушного сообщения. Этим было положено начало гражданской авиации.







Тем временем в Правительство Башкирской АССР с инициативой организовать учебно-тренировочный аэродром в Уфе обратились руководители Осоавиахима. Эта массовая организация руководила в стране оборонно-массовой работой. Требовались условия для занятий авиационными видами спорта для готовившей себя к службе в военно-воздушных силах молодежи. В августе 1925 года при определении городской черты Уфы под устройство аэродрома была отведена отмеченная знаками государственного межевания территория в 25 десятин (около 27 гектаров) к северу от тогдашних границ города в Восточной слободе. Для размещения командных служб аэродрома проставили национализированное двухэтажное строение – бывшую дачу купца Бондаренко.









Регулярные воздушные перевозки пассажиров и грузов связали Уфу с другими городами страны в годы первой пятилетки. В первую очередь Уфа сделалась посадочным пунктом на линии, связавшей Москву с Магнитогорском – городом, где строился самый крупный в мире металлургический комбинат. Постановлением Совнаркома Башкирской АССР в ноябре 1932 года аэродром Осавиахима было предписано эксплуатировать для самолетов гражданской авиации.Башкирский авиаотряд гражданского воздушного флота организуется в 1933 году. Его ядро составила переведенная в Уфу группа специалистов, пилотов из Самарского отделения сельхозавиации. Оттуда же были доставлены и самолеты. С обслуживания нужд сельского хозяйства по борьбе с саранчой, обработке заболоченных территории для профилактики малярии в Уфе начинает складываться парк летательных аппаратов.Оценило преимущество авиации для оперативных полетов по самым отдаленным районам республики и Правительство БАССР. В 1934 году эти перевозки осуществлялись на одноместном пассажирском самолете У-2, но к осени того же года были изысканы средства для приобретения четырехместного самолета с закрытой кабиной.Самым важным достижением в развитии воздушного транспорта стал охват регулярным воздушным сообщением всех городов и многих райцентров республики. К 1935 году протяженность местных авиалиний достигла 1680 км, грузооборот составил 39 тонн, перевезено более 600 пассажиров. Сложилось два транспортных кольца по обслуживанию северных и южных районов республики.Развитие гражданской авиации сдерживалось отсутствием хорошо оборудованного аэродрома. Выход из создавшейся ситуации был предложен сотрудниками проектного института «Ленгипрогор». Они разработали вариант устройства нового аэродрома на протяженном плато, которое начиналось у села Дежневка и продолжалось вдоль высокого правого берега реки Белой в северо-восточном направлении. Специалисты оговаривали, что эта посадочная площадка рассчитана на непродолжительную эксплуатации, до тех пор пока не будет выстроен мост через Белую. А у нового аэродрома была еще одна сложность: он размещался в непосредственной близости от строящихся жилых домов Черниковского промышленного района, так что потребовалось предусмотреть снижение этажности большей части зданий. Строительство аэродрома предполагалось начать в 1936 году, этому помешало начатое на этой площадке строительство завода по переработке открытых в районе Ишимбая месторождений. Несмотря на это с середины 30-х годов на всех планах Уфы в северной части города появилось условное обозначение запроектированного аэродрома в виде концентрических окружностей с изображенным посередине самолетом.Военное лихолетье Башкирский авиаотряд встретил на старой площадке. При этом появилась еще одна серьезная помеха для обеспечения безаварийных полетов. В марте 1942 года на небольшом расстоянии от летного поля были смонтированы четыре радиомачты высотой в 204 метра. Из подмосковного города Ногинска в Уфу была переброшена радиостанция Коминтерна, которая начала регулярные передачи на языках народов тех государств, что оккупировали фашисты.Вопрос о выносе аэродрома за пределы города встал после войны с особой остротой. Несколько вариантов размещения было предложено при утверждении в 1949 году генерального плана проекта планировки и застройки Уфы. Однако они не были приняты к исполнению до постройки капитального моста через Белую.1956 год знаменателен в истории Уфы двумя важными событиями. В июле город Черниковск после 12 лет развития в качестве населенного пункта республиканского значения был воссоединен с Уфой. Столица Башкирской республики начала развиваться исключительно быстрыми темпами. Возводились кварталы новых домов, строились крупные промышленные предприятия, открывались новые вузы, начал работу и Башкирский филиал Академии наук. Крупный индустриальный и культурный центр потребовал и быстрых темпов воздушных сообщений. Развитию этой отрасли способствовало и географическое положение города почти с 700 тысячами жителей. Уфа концентрировала и обеспечивала транспортно-экономические связи европейской части страны и Среднего Поволжья с промышленными центрами Южного Урала и Сибири. Уфимский аэродром обеспечивал работу авиалиний «Москва-Уфа-Челябинск», «Куйбышев-Уфа-Свердловск», «Куйбышев-Уфа-Челябинск-Новосибирск». Местные авиалинии связывали Уфу со всеми райцентрами, малая авиация использовалась для перевозки пассажиров, почты, различных грузов. Расположение аэродрома в непосредственной близости от многоэтажных строений, растущих жилых кварталов создавало дополнительные трудности в работе авиаторов, тормозило развитие воздушных перевозок.

В 1956 году окончательно было утверждено размещение нового аэропорта на левом берегу реки Белой вблизи разъезда Уршак на железнодорожной линии «Дема-Стерлитамак». Проект строительства летного поля в 17,5 км от города предполагал устройство двух взлетно-посадочных полос с твердым покрытием. Это обеспечивало круглогодичную эксплуатацию аэродрома, организацию приема и вылетов все более совершенствующихся высокоскоростных реактивных и турбовинтовых тяжелых самолетов. Место расположения аэропорта было выбрано с таким расчетом, чтобы воздушные подходы к нему оказались далеко за пределами городской черты и не могли помешать при размещении нового строительства. Аэропорт был принят в эксплуатацию в 1961 году. Спустя три года были завершены отделочные работы в здании аэровокзала.



В Уфе была сохранена память о первом аэродроме. Главный архитектор города Ф.И. Рехмусов предложил сохранить деревянное двухэтажное здание, где размещался штаб дежурного авиаотряда. Строгие формы Южного автовокзала, выстроенного на летном поле, контрастно соседствуют в наши дни с деревянной архитектурой здания, украшенного резными наличниками и ажурной смотровой башенкой, увенчанной флюгером в виде петушка. Здесь располагается профсоюзный центр туризма и экскурсий.