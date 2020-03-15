Приезд императора Александра I в Уфу

В историко-литературном журнале "Исторический вестник" за июль 1892 года рассказано о приезде императора Александра I (родился 12 декабря 1777 года) в Уфу.







Осенью 1824 года он совершал свою последнюю поездку по России. Маршрут проходил через Москву, Тамбов, Пензу, Симбирск, Ставрополь, Самару, Оренбург, Уфу, Златоуст, Стерлитамак, Миасс, Екатеринбург, Пермь, Вятку.



Царь пытался составить личное представление о том, как живет Россия. Он встречался не только с верхушкой местного дворянства и купечества, устраивал смотр армейских частей, но и интересовался жизнью всех слоев общества. Добрался царь до "киргизских степей", спускался в миасские рудники, посетил златоустовские заводы, побывал в татарских семьях, посещал госпитали, не брезговал поговорить с арестантами и ссыльнопоселенцами.

"Я узнал, что полиция во время моих путешествий... воспрещает подание прошений мне, в собственные руки. Таково действие полиции не могло быть согласным с моим желанием".









6 июня 1824 года в Уфе собрались дворяне на чрезвычайное собрание, где услышали преприятнейшее сообщение о предстоящем приезде Александра I.Как заведено было в те времена, да и сейчас, начались приготовления к приему дорогого гостя. Начальство усиленно спешило исправить дороги, особенно в Уфе, которые во время дождей представляли непроходимое болото. Мостовых и тротуаров тогда не было. Со всех концов губернии сгоняли крестьян, башкир, казаков наводить порядок.Строго-настрого было приказано простому люду не обременять царя жалобами, ненужными просьбами.Но желание начальства не сбылось. Александр I издал указ, в котором говорилось:16 сентября 1824 года Александр Павлович прибыл в Уфу. Ждали его с раннего утра. Дома были украшены. Город принарядился. Все устремились к реке Белой. "И вот, наконец, вдали за рекой, белым столбом поднялась густая пыль. Потом загудели колокола уфимских церквей. И вот показалась коляска. Ровно в семь часов государь прибыл в Уфу" (цитируем краеведа Н.А.Гурвича).Губернские власти знали, что обычно в дороге царь испытывал немалые трудности, спал в походной постели, скудно питался. Поэтому на левом берегу Белой, у оренбургского перевоза, устроили для него палатки для переодевания. А царь не остановился в них, а, переправившись через реку, направился в дом уфимского станичного атамана Патронина. Жил он около нынешнего Монумента Дружбы.Выбор, возможно, был не случайным. Воины-уфимцы еще во время Бородинского сражения отличились. Главнокомандующий русской армией М.И.Кутузов в донесении Александру I особо отметил подвиг третьего батальона Уфимского полка, который штыковым ударом выбил французов с захваченной ими батареи Раевского.Царь знал Уфу задолго до приезда. 3 июля 1803 года он познакомился с первым планом застройки Уфы и написал на нем: "Быть по сему". А в 1819 году им был утвержден план расширения города. План стал законом. Территория расширилась от нынешней улицы Цюрупы до улицы Мажита Гафури, от реки Белой до улицы Революционной. Направление и трассы улиц хорошо увязывались с рельефом местности и старой частью города.Заслуга здесь, конечно, не царя, а первого архитектора Уфы Вильяма Гесте. Но и Александр I, как говорится, к чертежу руку приложил.... Насыщенным, можно сказать, рабочим был визит царя. Вот хроника его трехдневного пребывания в Уфе.Немного отдохнув у станичного атамана и изрядно одарив хозяйку дома и ее дочерей, встретивших его хлебом-солью, Александр I отправился в Смоленский собор. Его встретил епископ Амвросий с крестом и святой водой, царь выслушал молебен. Из собора отправился в дом губернатора Нелидова. По случаю приезда царя во всех церквях звонили колокола, город был иллюминирован.На другой день Александр I принимал военных и гражданских чинов, духовенство, купцов, явившихся с хлебом-солью. Потом он осматривал войска, посетил городскую больницу и тюрьму. Плотно поработав, царь плотно пообедал. К обеду им были приглашены архиерей Амвросий, военный губернатор Эссен, гражданский - Нелидов.Вечером Александр Павлович посетил бал, данный в его честь уфимским дворянством. По воспоминаниям, он много танцевал с женами и дочерьми помещиков, обворожив всех. На балу ему была представлена княжна Е.П.Ригонье, урожденная Уракова. Она была не только красивой и умной дамой, но и представительницей старинного рода, владевшего здесь обширными землями с ХVI века.Важное событие в жизни Уфы произошло на другой день. 18 сентября в семь часов утра царь присутствовал при закладке храма в честь святого князя Александра Невского. Он собственноручно положил в основание первый камень из белого известняка с надписью года, месяца, числа и причины заложения храма (Александровская церковь была разрушена в 1931 году. На ее месте сейчас Дом профсоюзов).Вскоре после закладки храма в честь Александра Невского Александр I выехал из Уфы через Вавиловскую переправу в Бирск, Златоуст, Оренбург, Стерлитамак, на обратном пути он снова заехал в Уфу. Уфимцы, в основном представители купечества и дворянства, трогательно прощались с государем-императором. Он, в свою очередь, изъявил свою благодарность начальству и народу и "обещался еще раз посетить Уфу".Как видим, три дня из жизни царя, проведенные в Уфе, были насыщены и оставили след в истории города.Уфимцы, получив свободный доступ к его величеству, воспользовались этим. В адрес царя поступило много прошений от городского населения, военнослужащих, крестьян. Только от башкир было 128 жалоб по спорным делам, связанным с захватом их земель заводовладельцами и помещиками. Их направили потом на расследование, но большинство прошений не было удовлетворено.Обласканный высокими чинами, представителями дворянства и купечества царь Александр I, конечно же, не вспомнил о том, что именно в Уфимской губернии получила распространение ода "Вольность" со словами:

Разгневанный Александр I отправил поэта А.С.Пушкина в ссылку. Преследовали и распространителей оды "Вольность" в нашем крае. Пытался царь составить личное представление о том, как жила Россия. Но и последнее путешествие не порадовало. Глубокие разочарования постигли его в конце жизни, развеяны были последние иллюзии относительно его усилий на пользу Отечества. Вернулся он в Таганрог тяжелобольным и 19 ноября 1825 года умер.



Ходит много легенд. Существует версия, что русский царь не умер в Таганроге, а тайно покинул престол и до глубокой старости жил около Томска под именем отшельника Федора Кузьмича. В гробу никто из знавших царя не мог его опознать - так смерть "изменила" его лицо. В свою очередь "Федор Кузьмич", объявившийся спустя некоторое время в Сибири, был поразительно осведомлен о деталях жизни царского двора. По требованию Николая I сибирского старца привозили к нему на беседу в Санкт-Петербург, после чего отправили обратно. О чем говорили монархи (если то действительно был Александр I), осталось тайной.



...Так что еще раз посетить Уфу царю Александру I не довелось.