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История создания уфимской чаеразвесочной фабрики

Добавлено: 15.03.20
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Рубрика: Общество / Это интересно
Теги: История возникновения Уфы
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История создания уфимской чаеразвесочной фабрики

Уфимская чаеразвесочная и чаепрессовочная фабрика была создана на базе эвакуированной Рязанской фабрики в 1942 году. В военное время на фабрике производили прессовочный чай в форме таблеток по 20 граммов, а также в брикетах на развес по 50 граммов.



Чайные таблетки фасовались в брикеты и отправлялись на фронт. В 70-е годы было построено огромное предприятие, включавшее в себя полный цикл производственного процесса. В те времена Уфимская чайная фабрика, производя до полутора тысяч тонн чая в месяц, обеспечивала 35% потребностей рынка в огромной стране.

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В 1976 г. проведена реконструкция производства, введены новые технологии, завершено строительство и осуществлен ввод в эксплуатацию первой очереди современной чаеразвесочной фабрики, в 1984 г. – пуск второй очереди.

Здесь производили свыше 70 наименований чая. От традиционного черного и зеленого до нового поколения в двухкамерных пакетиках. Чаи с растительными добавками и целебные, сувенирные… и престижные.
В 90-е годы произошло акционирование предприятия. Бессменный логотип «Уфачай» сменился на «Теастан – Уфимская чаеразвесочная фабрика». В 2012 году ЗАО «Чаеразвесочная фабрика «Теастан»» была признана банкротом.



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