История создания уфимской чаеразвесочной фабрики

Уфимская чаеразвесочная и чаепрессовочная фабрика была создана на базе эвакуированной Рязанской фабрики в 1942 году. В военное время на фабрике производили прессовочный чай в форме таблеток по 20 граммов, а также в брикетах на развес по 50 граммов.







Чайные таблетки фасовались в брикеты и отправлялись на фронт. В 70-е годы было построено огромное предприятие, включавшее в себя полный цикл производственного процесса. В те времена Уфимская чайная фабрика, производя до полутора тысяч тонн чая в месяц, обеспечивала 35% потребностей рынка в огромной стране.

В 1976 г. проведена реконструкция производства, введены новые технологии, завершено строительство и осуществлен ввод в эксплуатацию первой очереди современной чаеразвесочной фабрики, в 1984 г. – пуск второй очереди.Здесь производили свыше 70 наименований чая. От традиционного черного и зеленого до нового поколения в двухкамерных пакетиках. Чаи с растительными добавками и целебные, сувенирные… и престижные.В 90-е годы произошло акционирование предприятия. Бессменный логотип «Уфачай» сменился на «Теастан – Уфимская чаеразвесочная фабрика». В 2012 году ЗАО «Чаеразвесочная фабрика «Теастан»» была признана банкротом.