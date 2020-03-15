История создания уфимской чаеразвесочной фабрики
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Уфимская чаеразвесочная и чаепрессовочная фабрика была создана на базе эвакуированной Рязанской фабрики в 1942 году. В военное время на фабрике производили прессовочный чай в форме таблеток по 20 граммов, а также в брикетах на развес по 50 граммов.
Чайные таблетки фасовались в брикеты и отправлялись на фронт. В 70-е годы было построено огромное предприятие, включавшее в себя полный цикл производственного процесса. В те времена Уфимская чайная фабрика, производя до полутора тысяч тонн чая в месяц, обеспечивала 35% потребностей рынка в огромной стране.
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Здесь производили свыше 70 наименований чая. От традиционного черного и зеленого до нового поколения в двухкамерных пакетиках. Чаи с растительными добавками и целебные, сувенирные… и престижные.
В 90-е годы произошло акционирование предприятия. Бессменный логотип «Уфачай» сменился на «Теастан – Уфимская чаеразвесочная фабрика». В 2012 году ЗАО «Чаеразвесочная фабрика «Теастан»» была признана банкротом.
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