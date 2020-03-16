История Монумента Дружбы в Уфе

В 1957 году в Уфе был заложен памятник, ставший одной из главных достопримечательностей башкирской столицы. Речь идет о Монументе Дружбы, установленном на историческом месте, где когда-то находилась деревянная Уфимская крепость. Позже на этом месте был построен Троицкий собор.







В дни, когда Башкирия отмечала 400-летие объединения с Россией - 14 июня 1957 года — состоялась закладка памятника в честь этого великого события. Но до завершения строительства были еще восемь долгих лет. Торжественное открытие Монумента Дружбы, собравшее десятки тысяч человек, состоялось 7 августа 1965 года. На открытии выступил известный башкирский поэт Мустай Карим.









Высота памятника составляет 35 метров. Идею дружбы символизируют две высокие вертикальные стелы из розового гранита. По форме они имеют форму меча, закопанного рукоятью в землю. Стелы скреплены тремя монолитными кольцами из серого гранита.У основания памятника – бронзовые скульптуры двух женщин. Русская и башкирка показаны величаво сидящими по разные стороны монумента, вполоборота друг к другу. В руках женщины протягивают лавровые венки, считающиеся символом мира. Они символизируют собой Россию и Башкирию. На памятнике высечены даты «1557 – 1957» и надпись «Слава великой братской дружбе русского и башкирского народов». На одном из чугунных барельефов изображен момент принятия башкирскими биями русского подданства. На других – рукопожатие двух рабочих — русского и башкира, символика строительства, сельского хозяйства, промышленности, науки и культуры.Вместе с Михаилом Бабуриным над памятником трудились скульпторы Г.П. Левицкая, архитекторы Е.И. Кутырев и Г.И. Гаврилов. Все они москвичи. А отливали скульптуры на ленинградском заводе «Монументскульптура». В 1974 году Совет Министров РСФСР присвоил Монументу Дружбы статус памятника государственного значения.

Михаил Бабурин избирался членом-корреспондентом и действительным членом Академии художеств СССР. Ему присвоены высокие звания «Народный художник Башкирской АССР» и «Народный художник СССР». В 1950 году он стал лауреатом Государственной премии СССР.



Скончался Михаил Федорович Бабурин 9 сентября 1984 года в Москве, в возрасте 77 лет.