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История Монумента Дружбы в Уфе

Добавлено: 16.03.20
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Рубрика: Общество / Это интересно
Теги: История возникновения Уфы
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История Монумента Дружбы в Уфе

В 1957 году в Уфе был заложен памятник, ставший одной из главных достопримечательностей башкирской столицы. Речь идет о Монументе Дружбы, установленном на историческом месте, где когда-то находилась деревянная Уфимская крепость. Позже на этом месте был построен Троицкий собор.



В дни, когда Башкирия отмечала 400-летие объединения с Россией - 14 июня 1957 года — состоялась закладка памятника в честь этого великого события. Но до завершения строительства были еще восемь долгих лет. Торжественное открытие Монумента Дружбы, собравшее десятки тысяч человек, состоялось 7 августа 1965 года. На открытии выступил известный башкирский поэт Мустай Карим.

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Высота памятника составляет 35 метров. Идею дружбы символизируют две высокие вертикальные стелы из розового гранита. По форме они имеют форму меча, закопанного рукоятью в землю. Стелы скреплены тремя монолитными кольцами из серого гранита.

У основания памятника – бронзовые скульптуры двух женщин. Русская и башкирка показаны величаво сидящими по разные стороны монумента, вполоборота друг к другу. В руках женщины протягивают лавровые венки, считающиеся символом мира. Они символизируют собой Россию и Башкирию. На памятнике высечены даты «1557 – 1957» и надпись «Слава великой братской дружбе русского и башкирского народов». На одном из чугунных барельефов изображен момент принятия башкирскими биями русского подданства. На других – рукопожатие двух рабочих — русского и башкира, символика строительства, сельского хозяйства, промышленности, науки и культуры.

Вместе с Михаилом Бабуриным над памятником трудились скульпторы Г.П. Левицкая, архитекторы Е.И. Кутырев и Г.И. Гаврилов. Все они москвичи. А отливали скульптуры на ленинградском заводе «Монументскульптура». В 1974 году Совет Министров РСФСР присвоил Монументу Дружбы статус памятника государственного значения.


Михаил Бабурин избирался членом-корреспондентом и действительным членом Академии художеств СССР. Ему присвоены высокие звания «Народный художник Башкирской АССР» и «Народный художник СССР». В 1950 году он стал лауреатом Государственной премии СССР.

Скончался Михаил Федорович Бабурин 9 сентября 1984 года в Москве, в возрасте 77 лет.

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