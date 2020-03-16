История строительства Дворца спорта в Уфе
16 июля в 1965 году в Уфе на перекрестке улиц Рихарда Зорге и Полтавской (ныне – улица 50 лет СССР) состоялась торжественная закладка первого кирпича под фундамент Дворца спорта с первым в истории республики катком с искусственным льдом.
Городской Дворец спорта Уфы – до августа 2007 года домашняя арена российского хоккейного клуба «Салават Юлаев». С сентября 2009 года является официальной домашней ареной команды Молодежной хоккейной лиги «Толпар» и женской хоккейной команды «Агидель», выступающей в Чемпионате России. Кроме того, свои тренировочные и домашние игры во Дворце спорта проводят команды всех возрастов СДЮШОР «Салават Юлаев».
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В 90-е годы во Дворце спорта была произведена первая реконструкция, в частности, заменено освещение, на главной арене установлены новые информационные табло. В 2012 году в спортсооружении уже был проведен капитальный ремонт, благодаря чему дворец теперь отвечает всем нормативам IIHF. Полностью была переделана фасадная часть здания, другой облик обрела и сама арена. Появились новые трибуны и табло, специализированное спортивное освещение, обновленные раздевалки для команд и многое другое.