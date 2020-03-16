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История строительства Дворца спорта в Уфе

Добавлено: 16.03.20
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Рубрика: Общество / Это интересно
Теги: История возникновения Уфы
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История строительства Дворца спорта в Уфе

16 июля в 1965 году в Уфе на перекрестке улиц Рихарда Зорге и Полтавской (ныне – улица 50 лет СССР) состоялась торжественная закладка первого кирпича под фундамент Дворца спорта с первым в истории республики катком с искусственным льдом.



Городской Дворец спорта Уфы – до августа 2007 года домашняя арена российского хоккейного клуба «Салават Юлаев». С сентября 2009 года является официальной домашней ареной команды Молодежной хоккейной лиги «Толпар» и женской хоккейной команды «Агидель», выступающей в Чемпионате России. Кроме того, свои тренировочные и домашние игры во Дворце спорта проводят команды всех возрастов СДЮШОР «Салават Юлаев». 

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Второе по площади крытое спортивное сооружение в Башкортостане после «Уфа-Арены», первое спортсооружение в республике с искусственным льдом. Построено «Строительным трестом № 3» по заказу Приборостроительного завода. Дворец спорта открыт 28 октября 1967 года. Первый хоккейный матч здесь состоялся 20 ноября 1967 года: «Салават Юлаев» — «Казцинк-Торпедо» Усть-Каменогорск. Капитальный ремонт произведен в 2011-2012 гг. Состоит из двух ледовых площадок: основной и малой. Большая спортивная арена имеет хоккейную коробку размером 61х30 метров, 12 секторов для зрителей по всему периметру. Общая вместимость трибун — 3500 человек. Спортивная арена при трансформации становится площадкой для крупных концертных, спортивных и других зрелищных мероприятий. 9 декабря 1993 года шведской фирмой «Карлссон Ресорсис» введена вторая (малая) спортивная площадка с искусственным льдом и трибунами на 1500 мест, построен теннисный корт.


В 90-е годы во Дворце спорта была произведена первая реконструкция, в частности, заменено освещение, на главной арене установлены новые информационные табло. В 2012 году в спортсооружении уже был проведен капитальный ремонт, благодаря чему дворец теперь отвечает всем нормативам IIHF. Полностью была переделана фасадная часть здания, другой облик обрела и сама арена. Появились новые трибуны и табло, специализированное спортивное освещение, обновленные раздевалки для команд и многое другое.

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