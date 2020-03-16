История Башкирского Государственного Медицинского Университета

Долгие годы Башкирия оставалась отсталой окраиной Российской империи. Так, в 1913 г. в Башкирии работало всего 143 врача, из них 24 - зубных врача, среди врачей не было ни башкир, ни татар. Средних медицинских работников было всего 342.







Поскольку медиков было мало, и они в основном обслуживали имущие классы в городах, основная масса народа при заболеваниях была вынуждена обращаться к невежественным знахарям, муллам, заклинателям, и оставалась без медицинской помощи.



Смертность детей первого года жизни в Уфимской губернии в 1913 году составила 283 на 1000 родившихся живыми (по данным ретроспективного исследования нашего ассистента Нарисы Салиховны Махмутзяновой, 1967г.).Общая смертность достигала 29 на 1000 жителей, средняя продолжительность предстоящей жизни не превышала 32 года.









К началу 30-х годов показатели здоровья населения продолжали вызывать серьезную тревогу. Положение еще более усугубилось с началом первой мировой войны и развернувшейся гражданской войной после революции 1917 года.Так, общая смертность составила 26 на 1000 жителей, младенческая смертность (тогда называлась детской смертностью) 220 на 1000 родившихся живыми, средняя продолжительность предстоящей жизни не превышала 40 лет.Широко были распространены детские и кишечные инфекции, туберкулез, трахома. Ежегодно вновь регистрировалось более 200 тыс. случаев малярии. Такое состояние здоровья не могло способствовать социальному, экономическому, культурному, духовному преобразованию республики, хотя в Уфе уже функционировали 2 вуза Башкирский педагогический институт (1920 г.) ныне - БГУ, и сельскохозяйственный (1930 г.).Руководство республики настойчиво и вполне обоснованно, неоднократно, начиная с 1927 года, ставит вопрос перед центральной властью России об открытии высшего медицинского учебного заведения в республике.После получения разрешения Наркомздрава РСФСР в 1931 г. в Уфе создается организационный комитет по созданию медицинского института в составе 3 человек - зам. наркома здравоохранения Башкирии В.Ф. Мусихин (он не врач), И.И. Геллерман (старший) и В.М. Романкевич.Владимир Михайлович Романкевич с 4 сентября 1931 г. приказом по Башнаркомздраву (№79 от 12.09.1931г.) «Назначается на должность врача - организатора Уфимского мединститута».Положительно рассмотрев ходатайство республики Совет Народных Комиссаров РСФСР своим Постановлением № 289 от 25 марта 1932 г. предусматривает открытие в 1932 году в Уфе медицинского института.Коллегия Башнаркомздрава (протокол №10 от 31.03.1932 г.) утвердила и.о. помощника директора по учебной части врача Гениатуллу Нигматулловича Терегулова, который возглавил решение учебно - организационных вопросов.Оргкомитетом проводилась большая работа по изысканию, ремонту и приспособлению учебно-вспомогательных зданий, приобретению необходимой мебели, книг, лаб. обор.

Постановлением СНК БАССР от 1 августа 1932 г. под учебное помещение мединститута и рабфака при нем был предоставлен второй этаж с полуподвальным помещением основного здания ФЗО по ул. Фрунзе, 47. В последующем все здания этой школы (8 комнат) были переданы в распоряжение института, где разместились дирекция института, библиотека и первые кафедры.



1 октября 1932 г. вступил в исполнение обязанностей директора института назначенный Наркомздравом РСФСР врач Соломон Маркович Трайнин, в октябре же были приглашены для руководства открывавшимися кафедрами: Г.И. Масленников - каф. общественных наук.



15 ноября 1932 г. состоялось торжественное открытие медицинского института (третьего вуза в г. Уфе) и начались учебные занятия с первыми студентами. Эта дата является исходной. Первые годы существования института можно охарактеризовать как период его становления.