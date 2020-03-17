Как создавался Уфимский театрально-музыкальный техникум

Первое художественное учебное заведение в Уфе открылось в 1922 году. Театрально-музыкальный техникум был размещен в двухэтажном здании бывшей гостиницы «Метрополь» (Ленина, 10). В годы войны в помещении был устроен госпиталь, а техникум переместили в расположенный на пересечении улиц Пушкина и Советской старинный дом, который некогда занимал Новиковский пансион благородных девиц. В одном здании с техникумом разместили и детскую музыкальную школу.







После войны Правительство Башкирской АСССР не раз ставило вопрос перед Министерством культуры в Москве о расширении здания техникума. Для этого появилось и формальное основание: он был преобразован в Уфимское училище искусств. Положительно вопрос решился лишь в середине 50-х годов, когда быстрыми темпами шло расширение и благоустройство Уфы. В историческом центре города возвели здание Дома промышленности, что открыло пространство Советской площади. Новую площадь, как место проведения праздничных шествий, митингов, массовых торжеств требовалось по всему периметру оформить новой застройкой максимально совместив здания по высоте и оформлению в единстве архитектурного стиля.









Здание Уфимского училища искусств своими фасадами было обращено на две улицы. Главную озабоченность архитекторов вызывал фасад, обращенный к улице Советской. Здесь сохранялся деревянный одноэтажный дом и со значительным разрывом от него возвышался выстроенный до начала войны четырехэтажный жилой дом завода Горного оборудования. Выполнить проект по надстройке и реконструкции здания Уфимского училища искусств поручено было архитектору С.Б. Калимуллину (институт «Башпроект»). Однако первый вариант реконструкции здания, представленный им в 1956 году, экспертная комиссия предложила доработать. Архитектору при доработке проекта предстояло в первую очередь произвести перепланировку исторического здания и надстроить его до трех этажей. Еще одно требование доработки проекта заключалось в осуществлении пристроя со стороны улицы Советской вдвое большего по протяженности ранее выстроенного здания. И, наконец, предстояло осуществить пристрой трехэтажной вставки между зданием музыкального училища и Республиканской библиотеки (она занимала здание бывшего Дворянского собрания). Таким образом завершалось оформление замкнутой застройки по улице Пушкина.Важной задачей, поставленной перед архитекторами оказалась внутренняя перепланировка здания в соответствие с требованиями учебного процесса. Исходя из размещения в здании учащихся Уфимского музыкального училища и детской музыкальной школы, архитектор предусмотрел для каждого учреждения устройство раздельных входов. Но концертный зал на 230 мест был общим. Архитектор выбрал коридорный принцип планировки с двусторонним размещением учебных помещений. В соответствии со спецификой учебного процесса предусматривалось устройство аудиторий для групповых занятий на 15-20 учащихся и большего числа помещений для индивидуальных занятий педагогов с ребятами. В музыкальных классах устраивались двойные перегородки и двери с повышенной звуконепроницаемостью.Со стороны Советской площади зданию придавался акцент торжественности с использованием декоративной отделки и, прежде всего, надстройки третьего этажа. Калимуллин опирался на изначальные элементы в отделке здания. Легкая тяга подчеркивает отделенность монументально решенного нижнего этажа от верхних. Рустовка была сохранена на небольшом по протяженности фасаде по улице Пушкина и дополнена богатой лепниной наличников и венчающих сандриков. Надстроенному же этажу архитектор придал лаконичную строгость характеристик, повторив это решение на подчеркнуто протяженном фасаде здания по улице Советской. Такое решение было поддержано и членами архитектурно-экспертного совета. В своем заключении они отметили, что окончательный проект реконструкции Уфимского музыкального училища придает требуемый характер ансамблевой застройки всем зданиям, образовавшим замкнутый периметр Советской площади.

В 1968 году в здании бывшего Дворянского собрания после капитального ремонта открывается Уфимский институт искусств (преобразован в 2003 году в Уфимскую государственную академию искусств имени Загира Исмагилова). Расширенный прием студентов в новый художественный вуз потребовал и расширения его учебных помещений. В 1973 году Уфимское училище искусств переводится в специально выстроенный для него комплекс учебных зданий совмещенных с большим концертным залом и примыкающим к ними многоэтажным общежитием. Предоставили отдельное помещение и для детской музыкальной школы №1 имени Сабитова, расселив жильцов из кирпичного здания дореволюционной постройки.

Источник: Радмир ЯНГИРОВ

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