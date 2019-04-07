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В Белокатайском районе Башкирии дети вынуждены учиться в местном клубе

Добавлено: 07.04.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Белокатайском районе Башкирии дети вынуждены учиться в местном клубе

В деревне Айдакаево Белокатайского района ученики ходят на уроки, которые проводятся в местном доме культуры. Рабочим пришлось разобрать старую школу 30-х годов постройки. Но сами школьники и их родители этому только рады, сообщает сайт, сообщает сайт Newsbash.ru

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Ученики изучают культуру и историю родного края в стенах сельского клуба. Переехать пришлось после того, как школу в деревне Айдакаево полностью разобрали. Для занятий отдали несколько кабинетов на втором этаже. И пока уроки идут по расписанию, внизу проходит родительское собрание. Каждый раз помимо обсуждения насущных вопросов разговор заходит и о строительстве нового образовательного учреждения.

Ильзида Усманова, многодетная мама:
«Новая школа нужна, чтобы у нас были компьтерные кабинеты для детей, чтобы спортзал был».
Мечта родителей и учеников скоро осуществится. В деревне полным ходом идёт строительство новой школы, входящей в перечень юбилейных объектов к столетию республики. Подарком она станет и для совсем юных айдакаевцев.

Масхут Минигалин, глава администрации Белокатайского района:
«Мы давно уже хотели построить тут новую школу и хотели, чтобы и детский сад здесь был. Его тут никогда не было – 29 детей возят в детский сад в соседнюю деревню, в Карлыханово. И мы подготовили проект, по которому школа и детский сад будут в одном здании».
Над реализацией долгожданного проекта трудятся более тридцати рабочих, в том числе и местные жители. С ювелирной точностью Азамат Фаскиев укладывает многотонные бетонные перекрытия, по которым после окончания строительства будут бегать и его дети.

Азамат Фаскиев, крановщик:
«Старший сын, младшая дочка – оба в садик ходят в соседнюю деревню. С утра автобус их забирает. В дальнейшем построим и сюда их отдадим».
Площадь будущего одноэтажного здания составит 2700 квадратных метров. Школа будет рассчитана на 60 детей, детский сад – на 40. Все кабинеты, спортзал и столовую объединят под одной крышей.

Артём Давыдов, начальник участка:
«Здесь ещё в декабре располагалась старая школа, которая состояла из трех корпусов. Вон там находился спортзал, здесь учебный корпус, и с этой стороны была библиотека. А вон там отдельно располагалась столовая. Детям зимой и летом приходилось переходить туда для приема пищи».
Вся прилегающая территория будущей школы буквально заставлена стройматериалами. Это объясняется тем, что строители завезли кирпичи, плиты перекрытия и фундаментные блоки, как говорится, впрок – на время действия ограничения для движения грузового транспорта по межмуниципальным дорогам. Таким образом, все работы ведутся согласно графику и даже с небольшим его опережением. Сдать юбилейный объект планируют ко Дню Республики.
Автор: Азат Садреев

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