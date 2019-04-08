В Башкирии в школьных столовых могут отменить аутсорсинг

В республике могут пересмотреть систему аутсорсинга в сфере школьного питания. Готовить горячие обеды вместо размороженных котлет в своих столовых уже начали треть всех учебных заведений Абзелиловского района. На очереди остальные, где вопрос готовки решено вновь взять под собственный контроль. Причина – многочисленные жалобы и детей, и родителей.



«В аутсорсинге начали полуфабрикатами кормить: тефтели, фрикадельки самые дешевые. Их начинаешь варить, а там запах такой. Дети даже не кушали их, кошке бросишь – и то не ест».

«Вот наше меню, а вот их. Здесь разница в том, что в основном в их меню только пельмени ели многодетные, а остальные дети – макаронные изделия. А здесь у нас дети не разделяются, едят все одинаково, пельмени, например. В чем обида была, что дети эту разницу чествовали, им тяжело было морально».

«По статистике обращений от родителей на первом месте остается по-прежнему вопрос с питанием, поэтому эту тему будем держать на контроле. Те формы, которые уже есть в нашей республике, нам нужно лучшие практики посмотреть, и тиражировать те, которые удовлетворяют и потребителя, и технологически они более правильно выстроены».

Многие школьники и воспитанники детсадов возвращались домой голодными – настолько несъедобными были приготовленные полуфабрикаты. Чем же кормят школьников и дошколят?В этой детсадовской столовой сегодня жарко во всех смыслах этого слова. Повара с трудом поспевают готовить. Уже который день подряд малыши требуют добавки: на завтрак, обед и ужин ничего не остается. Впрочем, сами работники пищеблока такому чересчур здоровому аппетиту не удивлены.С 1 апреля вопрос организации питания сотрудники детского сада в селе Абзелилово вновь взяли в свои руки, отказавшись при этом от услуг аутсорсинговой компании. Повар Юлия Мухаметдинова поясняет: уже устали выслушивать многочисленные жалобы от родителей и самих детей, которые попросту отказывались есть приготовленные блюда.Еще один пример: школа в селе Амангильды. Меню здесь подбирали, исходя из финансового благосостояния детей и их родителей.После прихода аутсорсеров проблемы у всех как под копирку: порции стали меньше, качество еды упало, а вот цены на удивление повысились. В школах Салаватского района детей хотели накормить жиром вместо мяса. Говядина была настолько сомнительного качества, что повара не рискнули её приготовить.То, что качество питания в школах и детсадах резко снизилось, признают и парламентарии. Депутаты башкирского Госсобрания обратились к Дмитрию Медведеву с просьбой ввести ГОСТы и усилить меры ответственности в данной сфере. Позиция Общероссийского народного фронта и вовсе вывести тему социального питания из-под действия 44-го Федерального закона «О Госзакупках». Ведь фактически при аутсорсинге доступ к кухне получают компании, предложившие самую низкую цену за услуги.На систему аутсорсинга питания все учреждения перешли больше года назад. Предполагалось, что руководство школ и детсадов сможет сконцентрироваться непосредственно на обучении детей. Но по факту приход сторонней компании только добавил головной боли. В администрации Абзелиловского района отмечают: еще до прихода подрядных организаций охват питанием был стопроцентным. После – около 7% школьников в столовую не ходят. Одни не хотят, а другие не могут себе позволить.Как правило в каждой сельской школе есть собственный приусадебный участок. Летом дети сами выращивают на нем овощи и фрукты, которые впоследствии используют для готовки в школьной столовой. Такой хозяйственный подход решает несколько задач, в том числе и удешевляет производство готовых блюд. Однако при аутсорсинге это не практиковалось, огород не использовался. Ту же картошку или капусту компания заказывала у сторонних поставщиков, а уже за счет этого цены на питание были ощутимее выше.Основная проблема в сельской местности – ограниченный выбор аутсорсинговых компаний. Порой выбирать не приходится, а те в свою очередь диктуют свои условия. В Абзелиловском районе от услуг таких организаций уже отказались треть всех дошкольных и общеобразовательных учреждений. Впрочем, в отделе образования не исключают, что их примеру последуют и оставшиеся школы и детсады, в том числе из других районов. В многочисленных обращениях родители просят обеспечить их детей не обедами сомнительного приготовления, а качественной едой.Автор: Артур Шамсутдинов