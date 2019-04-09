В Башкирии в 2019 году предстоит построить 21 школу

В этом году в Башкири предстоит построить 21 школу, из них 11 – совмещенных с детскими садами. Об этом 9 апреля на заседании Государственного Собрания – Курултая РБ, выступая с отчётом о работе Правительства Республики Башкортостан в 2018 году, заявил врио главы Башкортостана Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.



«В прошлом году за счет привлечения федеральных ресурсов построена большая школа в Стерлитамаке. Открыты еще три школы, одна из которых – с детским садом. Выкуплены три детских сада, в том числе один – со школой. Дан старт новому проекту «Взлетай» среди старшеклассников. Для создания условий для саморазвития детей начался перевод школ на 5-дневную учебную неделю», — сказал Хабиров.

В рамках подготовки к 100-летию республики в селах построены и реконструированы пять домов культуры, модернизированы 15.В 2018 году в регионе введены пять новых спортивных объектов, на этапе завершения – 14, проектируются еще четыре.В 2020 году на региональный проект «Спорт — норма жизни» из федерального бюджета планируется получить почти 200 млн рублей.Отчет о работе Правительства республики представляется ежегодно в соответствии с 87-й статьей Конституции Республики Башкортостан.