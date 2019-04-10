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Руководство Уфы утвердило минимальную стоимость школьного питания

Добавлено: 10.04.19
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Уфа
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Руководство Уфы утвердило минимальную стоимость школьного питания

Власти Уфы утвердили минимальные цены на школьное питание. Постановление опубликовано на сайте столичной мэрии, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Стоимость горячего питания зависит от возраста учащихся. Так, завтрак для учеников 1-4 классов должен стоить не меньше 55 рублей, обед – не менее 65 рублей, полдник – 22 рублей. Для учащихся 5-11 классов требуется 60, 70 и 22 рубля соответственно.

Также документ предусматривает дотации из бюджета в размере 35 рублей в день для льготных категорий. В частности, для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, находящихся в социально опасном положении и детей из малоимущих семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает прожиточного минимума на ребенка.

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