Руководство Уфы утвердило минимальную стоимость школьного питания

Власти Уфы утвердили минимальные цены на школьное питание. Постановление опубликовано на сайте столичной мэрии, сообщает сайт Newsbash.ru.



Стоимость горячего питания зависит от возраста учащихся. Так, завтрак для учеников 1-4 классов должен стоить не меньше 55 рублей, обед – не менее 65 рублей, полдник – 22 рублей. Для учащихся 5-11 классов требуется 60, 70 и 22 рубля соответственно.Также документ предусматривает дотации из бюджета в размере 35 рублей в день для льготных категорий. В частности, для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, находящихся в социально опасном положении и детей из малоимущих семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает прожиточного минимума на ребенка.