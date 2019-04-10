Руководство Уфы утвердило минимальную стоимость школьного питания
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Власти Уфы утвердили минимальные цены на школьное питание. Постановление опубликовано на сайте столичной мэрии, сообщает сайт Newsbash.ru.
Также документ предусматривает дотации из бюджета в размере 35 рублей в день для льготных категорий. В частности, для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, находящихся в социально опасном положении и детей из малоимущих семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает прожиточного минимума на ребенка.
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