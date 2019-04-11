Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии обсудили проблематику здорового питания в школах и детсадах

В Башкирии обсудили проблематику здорового питания в школах и детсадах

Добавлено: 11.04.19
Просмотров: 61
Рубрика: Общество / Образование
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии обсудили проблематику здорового питания в школах и детсадах

В детских дошкольных и образовательных учреждениях должно быть больше экологически чистых отечественных продуктов. Этот вопрос был поднят на заседании координационного совета при Управлении республиканского Роспотребнадзора. Также на обсуждение были приглашены аутсорсеры и поставщики общественного питания, сообщает сайт Newsbash.ru.

Руководство Уфы утвердило минимальную стоимость школьного питания

Читайте также:

Руководство Уфы утвердило минимальную стоимость школьного питания
Напомним, в рамках национального проекта «Демография» до конца этого года не менее 30 процентов населения страны должно быть обеспеченно именно отечественными продуктами для профилактики витаминной и микроэлементной недостаточности. В первую очередь, это дети и подростки.

Лилия Левашова, заместитель начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан:
«Нацелены на то, чтобы в обязательном порядке были приняты управленческие решения, чтобы проводилась профилактика витаминной и микроэлементной недостаточности в детских садах и школах. Мы это хотим довести еще раз до сведения операторов и аутсорсеров».

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Питание в сельских школах Башкирии будет проверять специальная рабочая группа
Потребитель
Питание в сельских школах Башкирии будет проверять специальная рабочая группа
Башкирия оказалась в десятке регионов с наиболее значительными проблемами в сфере социального питания
Потребитель
Башкирия оказалась в десятке регионов с наиболее значительными проблемами в сфере социального питания
В Башкирии родители могут инициировать проверку качества школьного питания
Образование
В Башкирии родители могут инициировать проверку качества школьного питания
Минобразования Башкирии напомнило о том, какая должна быть температура в школах и детсадах
Образование
Минобразования Башкирии напомнило о том, какая должна быть температура в школах и детсадах
ОНФ запустил интернет-опрос: оценить качество питания в школах, детсадах и больницах может любой желающий
Потребитель
ОНФ запустил интернет-опрос: оценить качество питания в школах, детсадах и больницах может любой желающий
В пищеблоках детских садов Башкирии обнаружили 62 кг просроченных продуктов
Потребитель
В пищеблоках детских садов Башкирии обнаружили 62 кг просроченных продуктов
В Башкирии отменяют компенсации в детских садах
Общество
В Башкирии отменяют компенсации в детских садах
В Башкирии предложено оснастить школы специальным оборудованием по изучению ПДД
Общество / Образование
В Башкирии предложено оснастить школы специальным оборудованием по изучению ПДД
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: