В Башкирии обсудили проблематику здорового питания в школах и детсадах
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В детских дошкольных и образовательных учреждениях должно быть больше экологически чистых отечественных продуктов. Этот вопрос был поднят на заседании координационного совета при Управлении республиканского Роспотребнадзора. Также на обсуждение были приглашены аутсорсеры и поставщики общественного питания, сообщает сайт Newsbash.ru.
Лилия Левашова, заместитель начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан:
«Нацелены на то, чтобы в обязательном порядке были приняты управленческие решения, чтобы проводилась профилактика витаминной и микроэлементной недостаточности в детских садах и школах. Мы это хотим довести еще раз до сведения операторов и аутсорсеров».
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