В Башкирии обсудили проблематику здорового питания в школах и детсадах

В детских дошкольных и образовательных учреждениях должно быть больше экологически чистых отечественных продуктов. Этот вопрос был поднят на заседании координационного совета при Управлении республиканского Роспотребнадзора. Также на обсуждение были приглашены аутсорсеры и поставщики общественного питания, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Нацелены на то, чтобы в обязательном порядке были приняты управленческие решения, чтобы проводилась профилактика витаминной и микроэлементной недостаточности в детских садах и школах. Мы это хотим довести еще раз до сведения операторов и аутсорсеров».

Напомним, в рамках национального проекта «Демография» до конца этого года не менее 30 процентов населения страны должно быть обеспеченно именно отечественными продуктами для профилактики витаминной и микроэлементной недостаточности. В первую очередь, это дети и подростки.