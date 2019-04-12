Радий Хабиров вручил награды педагогам башкирского языка и литературы
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Сегодня в Уфе на I республиканском съезде учителей башкирского языка и литературы врио главы республики вручил педагогам региона знаки о присвоении почётных званий, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Руководитель республики приветствовал участников съезда и высказал несколько предложений, каким он видит преподавание родного языка в регионе.
«Как вы знаете, до 5 лет я жил в деревне Сайраново Ишимбайского района, после наша семья переехала в город, затем я жил в Москве, и так постепенно начал терять навыки разговора на башкирском языке. Сегодня мне 55 лет, и могу сказать, что сейчас мы, наконец, возвращаемся к родному языку. Перед всеми нами стоит несколько задач, и я хотел бы с вами поделиться идеями по этому поводу. Сегодня мы с вами совместно должны решить, каким образом можно эффективно обучать наших детей родному башкирскому языку, какие внедрить методики по его преподаванию и как сделать обучение модным и современным. И это большое дело мы будем делать вместе», — сказал руководитель республики.
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