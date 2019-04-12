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Радий Хабиров вручил награды педагогам башкирского языка и литературы

Добавлено: 12.04.19
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Уфа
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Радий Хабиров вручил награды педагогам башкирского языка и литературы

Сегодня в Уфе на I республиканском съезде учителей башкирского языка и литературы врио главы республики вручил педагогам региона знаки о присвоении почётных званий, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Указом руководителя республики почетное звание «Заслуженный учитель Республики Башкортостан» присвоено учителю башкирского языка и литературы республиканского инженерного лицея-интерната Аиде Абдуллиной, учителю башкирского языка и литературы школы деревни Сафарово Миякинского района Файрузе Абдулловой, учителю башкирского языка и литературы республиканской школы-интерната №5 спортивного профиля Кунсылу Аширбаевой, учителю башкирского языка и литературы школы деревни Байназарово Бурзянского района Расиме Баязитовой, учителю башкирского языка и литературы школы села Абубакирово Хайбулинского района Зугре Билаловой, учителю башкирского языка и литературы башкирского лицея №136 им. М.Искужина Миндинисе Газизуллиной, учителю башкирского языка и литературы республиканской гимназии-интерната №1 Альбине Кайбышевой, учителю башкирского языка и литературы уфимской школы №156 Нафисе Кинзябаевой, учителю башкирского языка и литературы башкирского кадетского корпуса ПФО имени Достовалова Гульсум Мамбеткуловой, учителю башкирского языка и литературы уфимской гимназии №3 имени М. Горького Гульназ Садыковой.

Руководитель республики приветствовал участников съезда и высказал несколько предложений, каким он видит преподавание родного языка в регионе.
«Как вы знаете, до 5 лет я жил в деревне Сайраново Ишимбайского района, после наша семья переехала в город, затем я жил в Москве, и так постепенно начал терять навыки разговора на башкирском языке. Сегодня мне 55 лет, и могу сказать, что сейчас мы, наконец, возвращаемся к родному языку. Перед всеми нами стоит несколько задач, и я хотел бы с вами поделиться идеями по этому поводу. Сегодня мы с вами совместно должны решить, каким образом можно эффективно обучать наших детей родному башкирскому языку, какие внедрить методики по его преподаванию и как сделать обучение модным и современным. И это большое дело мы будем делать вместе», — сказал руководитель республики. 

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