В Башкирии победители олимпиад по башкирскому и родным языкам получат премию главы региона
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии предложили учредить специальную премию главы региона для победителей олимпиад по башкирскому и родным языкам, а также республиканского конкурса «Урал батыр». Сумма премии составит 50 тысяч рублей, ее обладателями станут 20 школьников. С таким предложением на I Всероссийском съезде учителей башкирского языка выступил и.о. министра образования Айбулат Хажин, сообщает сайт Newsbash.ru.
– Кроме этого, предлагаю поднять размер премии главы республики победителям межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы» до 100 тысяч рублей, финалистам – до 50 тысяч рублей. К тому же, конкурс в следующем году юбилейный, он будет проходить в 25-й раз, – добавил Айбулат Хажин.
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Образование
Радий Хабиров вручил награды педагогам башкирского языка и литературы
Образование
В Башкирии при Министерстве образования создадут Управление национального образования
Образование
Учитель из Краснокамского района победила на Всероссийском конкурсе учителей родного языка и литературы
Образование
Римма Галиева из Стерлитамака признана лучшим учителем татарского языка
Образование
В Башкирии необходим прорыв в работе с одаренными детьми
Образование
Минпросвещения внесло в федеральный перечень учебников обучающие материалы по башкирскому языку
Образование
В Башкирии на поощрение победителей школьных олимпиад выделят 12 млн рублей
Образование
В Башкирии победителей школьных олимпиад предлагают поощрять денежными премиями