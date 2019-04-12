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В Башкирии победители олимпиад по башкирскому и родным языкам получат премию главы региона

Добавлено: 12.04.19
Просмотров: 76
Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии победители олимпиад по башкирскому и родным языкам получат премию главы региона

В Башкирии предложили учредить специальную премию главы региона для победителей олимпиад по башкирскому и родным языкам, а также республиканского конкурса «Урал батыр». Сумма премии составит 50 тысяч рублей, ее обладателями станут 20 школьников. С таким предложением на I Всероссийском съезде учителей башкирского языка выступил и.о. министра образования Айбулат Хажин, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По его словам, также необходимо проработать вопрос о дополнительных баллах победителям и призерам межрегиональной олимпиады по башкирскому языку и литературе при поступлении в вузы. Для этого она должна войти в перечень всероссийских олимпиад.
– Кроме этого, предлагаю поднять размер премии главы республики победителям межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы» до 100 тысяч рублей, финалистам – до 50 тысяч рублей. К тому же, конкурс в следующем году юбилейный, он будет проходить в 25-й раз, – добавил Айбулат Хажин.

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