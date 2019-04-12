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В Башкирии к 2024 году откроют 12 лингвистических гимназий с углубленным изучением трех языков

Добавлено: 12.04.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии к 2024 году откроют 12 лингвистических гимназий с углубленным изучением трех языков

Сохранить родной язык в условиях глобализации, обеспечить развитие башкирского языка как государственного и сделать модным знание языков. Об этом и не только говорили сегодня участники первого Всероссийского съезда учителей башкирского языка и литературы, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Его посетил и Радий Хабиров. Руководитель республики осмотрел специализированную выставку, а также вручил госнаграды учителям, которые внесли весомый вклад в развитие башкирского языка. Также он предложил вместе найти способы и методы эффективного обучения башкирскому, чтобы сделать язык модным, интересным и востребованным.

Радий Хабиров, временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан:
- Сегодня нам вместе нужно ответить на несколько вопросов. Первый — как привлечь детей и взрослых к изучению башкирского языка и обучать их эффективно. Второй — как с помощью новых методик сделать изучение башкирского языка более простым и эффективным. Третий — как нам вместе сделать башкирский язык модным и современным. У меня есть соображение на этот счёт — если человек знает хотя бы одно слово на башкирском языке, давайте не будем считать его чужим, а примем как своего. Думаю, что вам есть над чем поработать. А в целом хотел сказать — вы не бойтесь, мы вместе.
На съезде стало известно, что к 2024 году в Башкортостане планируют открыть 12 лингвистических гимназий с углубленным изучением башкирского, английского и русского языков. А премию главы республики победителям конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы» увеличат до 100 тысяч, финалистам — до 50 тысяч рублей. Кроме того, до 100 тысяч планируют довести поощрение правительства лучшим учителям и преподавателям башкирского и русского языков.

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