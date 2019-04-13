Голикова призвала недовольных условиями медиков и учителей уволиться
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Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала всех работников социальной сферы, которые критикуют условия труда, уволиться.
По мнению Голиковой, соцработники, педагоги и медики должны быть преданы своему "призванию". Она пояснила, что слышала много нелицеприятных высказываний о своей сфере деятельности со стороны трудящихся.
– Хочу ваше внимание обратить на то, что этого быть не должно, и еще раз сказать, что если вы выбрали эту профессию, то вы должны оставаться в ней со всей душой, – заявила вице-премьер на заседании коллегии Минтруда.Голикова также порекомендовала всем, кто не готов вкладывать в свое дело душу, покинуть профессию, передает РБК.
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