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Голикова призвала недовольных условиями медиков и учителей уволиться

Добавлено: 13.04.19
Просмотров: 115
Рубрика: Общество / Образование
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Голикова призвала недовольных условиями медиков и учителей уволиться

Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала всех работников социальной сферы, которые критикуют условия труда, уволиться.
По мнению Голиковой, соцработники, педагоги и медики должны быть преданы своему "призванию". Она пояснила, что слышала много нелицеприятных высказываний о своей сфере деятельности со стороны трудящихся.

– Хочу ваше внимание обратить на то, что этого быть не должно, и еще раз сказать, что если вы выбрали эту профессию, то вы должны оставаться в ней со всей душой, – заявила вице-премьер на заседании коллегии Минтруда.
Голикова также порекомендовала всем, кто не готов вкладывать в свое дело душу, покинуть профессию, передает РБК.

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