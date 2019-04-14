В школы начнут привлекать специалистов, не имеющих педагогического образования

Из-за нехватки учительских кадров к преподаванию в школах разрешено привлекать специалистов, не имеющих педагогического образования. Речь идет о преподавателях естественнонаучных дисциплин — математики, физики, химии, сообщает сайт Newsbash.ru.



— Преподаватели худо-бедно пытаются перекрыть нехватку учителей. Но при этом нагрузка на одного учителя достигает двух ставок, качественно в таких условиях преподавать очень сложно, — ответила депутат, добавив, что Крыму ни один вуз не готовит учителей точных дисциплин, а в ялтинском педагогическом в прошлом году на 20 бюджетных мест зачисление прошло только наполовину.

Об этом 10 апреля на брифинге сообщила председатель постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя Татьяна Щербакова. Министерство просвещения России направило в регионы разъяснения о применении требований профстандарта к образованию учителей.Принятые в 2016 году поправки в действующий профессиональный стандарт «Педагог» разрешают вести педагогическую деятельность гражданам, имеющим высшее или среднее профессиональное образование в области, соответствующей преподаваемому предмету, — рассказала Т.Щербакова.Таким образом, теперь можно привлекать специалистов, имеющих профильное образование (например, инженеров), но не имеющих педагогического диплома. В качестве аргумента Т.Щербакова напомнила, что в советское время именно такие специалисты зачастую становились лучшими и привлекали в свою сферу деятельности молодежь. Правда, сколько именно таких специалистов не хватает в учебных заведениях Севастополя, Т.Щербакова не сказала, пояснив, что пока проблема отчасти решается за счет совмещения ставок.Еще одна проблема — четверть сегодняшних педагогов — люди предпенсионного и пенсионного возраста.